Chị Dương Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Aichi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ở Nhật Bản, tôi học được tính kỷ luật, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và cách làm việc có hệ thống. Nhưng những giá trị như tình cảm gia đình, sự gần gũi, tinh thần tương trợ và sự ấm áp của người Việt vẫn luôn ở trong tôi.

Có lẽ chính vì vậy mà càng sống lâu ở Nhật, tôi càng muốn trở thành một người kết nối nhiều hơn là chỉ một người sinh sống tại đất nước này", chị Dương Thị Thùy Dương chia sẻ với báo Dân trí.

Là Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Aichi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, trong những năm qua chị Dương đã hoạt động sôi nổi, góp sức mình vào việc bắc những cây cầu đưa 2 quốc gia mà chị đều coi là quê hương xích lại gần nhau hơn.

Cây cầu quan trọng kết nối 2 quốc gia

Là người sở hữu công ty hoạt động trong lĩnh vực kết nối và hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản, chị Dương đã có cơ hội tiếp xúc với cả doanh nghiệp Nhật Bản và người lao động Việt Nam.

"Qua đó, tôi càng thấy rõ một điều: nguồn nhân lực chính là một trong những cây cầu quan trọng giữa hai quốc gia.

Nhật Bản có nền công nghiệp, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và môi trường làm việc phát triển. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên. Nếu hai bên hiểu được thế mạnh của nhau và hợp tác đúng cách, đây sẽ là mối quan hệ cùng có lợi", chị nhận định.

Tuy nhiên, chị cho rằng, việc người Việt Nam sang Nhật làm việc không nên chỉ nhìn ở góc độ “cung ứng lao động”, mà cần mở rộng ra thành "phát triển nguồn nhân lực".

Theo chị, một người Việt sang Nhật không chỉ để đi làm có thu nhập, mà còn có thể học nghề, học kỹ năng, học tác phong, tích lũy kinh nghiệm và sau này trở thành cầu nối cho những hợp tác mới giữa 2 nước. Đó mới là điều quan trọng hàng đầu để 2 quốc gia có thể kết nối sâu rộng hơn.

"Tôi cho rằng cơ hội giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay không chỉ nằm ở thương mại hay lao động, mà còn ở sự kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp, nguồn nhân lực và cộng đồng", chị cho biết.

Với cương vị lãnh đạo của một hội người Việt, chị Dương cũng chia sẻ mong muốn về việc giá trị của người Việt được ghi nhận nhiều hơn nữa trong xã hội Nhật Bản.

Theo chị, để làm được điều đó, bản thân cộng đồng người Việt cũng cần nỗ lực để nâng cao vị thế của chính mình tại Nhật Bản. Mỗi đóng góp tích cực của một cá nhân sẽ góp phần tạo nên sức lan tỏa cộng hưởng, mang lại lợi ích chung cho cả cộng đồng.

"Mỗi người Việt nên trở thành một đại sứ kết nối"

Chị Dương (áo dài xanh đậm) trong chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Aichi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Dương, muốn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có vị thế vững vàng hơn nữa, trước hết mỗi người phải thể hiện được giá trị bản thân trong xã hội.

Trải nghiệm cá nhân của bản thân chị khi mới sang Nhật để tìm kiếm cơ hội phát triển cũng không dễ dàng với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cách làm việc và ứng xử. Tuy nhiên, theo thời gian, chị nhận ra rằng muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội mới thì bản thân mình phải tạo ra được giá trị phù hợp. Đó là động lực để chị thay đổi và phát triển bản thân trong những năm qua.

Theo chị, cộng đồng người Việt tại Nhật đang bước vào một giai đoạn phát triển rất khác so với trước đây. Cộng đồng ngày càng đa dạng: có doanh nhân, kỹ sư, chuyên gia, du học sinh, lao động kỹ năng, người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc, nhà hàng, khách sạn, xây dựng…

Khó khăn không chỉ nằm ở ngôn ngữ hay thủ tục hành chính, mà còn là làm sao để mỗi người thực sự hiểu luật pháp, thích nghi với lối sống và có trách nhiệm trong xã hội Nhật Bản.

Chị Dương cho rằng, người Việt rất năng động, nhanh nhạy và chịu khó. Nhưng đôi khi chính sự nhanh nhạy đó khiến một số người muốn “làm nhanh, giải quyết nhanh” các tình huống, trong khi xã hội Nhật Bản lại đặc biệt coi trọng quy trình, trách nhiệm trong công việc.

Ngoài ra, chị Dương cho rằng điều cộng đồng người Việt cần không chỉ là được giúp đỡ khi gặp khó khăn, mà quan trọng hơn là được trao cơ hội, kiến thức và sự định hướng để có thể tự đứng vững.

Với chị, tổ chức hội người Việt không nên chỉ xuất hiện khi cộng đồng có vấn đề mà hội cần trở thành một cầu nối giữa người Việt với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Nhật Bản.

Đó là điều đã thôi thúc chị góp sức tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giúp gắn kết cộng đồng, tạo không gian để gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng tình cảm với nhau.

"Trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức các chương trình cộng đồng như “Xuân Quê Hương”, Trung Thu dành cho trẻ em và các hoạt động giao lưu thể thao. Từ những điều rất đời thường đó, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn", chị nói.

Mặt khác, theo chị, các hoạt động giao lưu văn hóa là một trong những con đường ngắn nhất để con người hiểu nhau, không chỉ giữa người Việt với nhau mà còn với người Việt và người Nhật.

Chị Dương (ngồi ngoài cùng, bên phải) trong hoạt động kết nối địa phương Nhật Bản và Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các hoạt động do cộng đồng tổ chức tạo ra cơ hội người Nhật trực tiếp gặp gỡ người Việt, thưởng thức văn hóa Việt. Theo chị, mỗi người Việt tại Nhật đều có thể trở thành một "đại sứ để giúp kết nối 2 quốc gia" bằng những đóng góp thiết thực cho xã hội, những giá trị mang lại và sự hòa nhập với cộng đồng địa phương.

Với những người Việt chuẩn bị sang Nhật để học tập và lao động, chị Dương cho rằng họ cần "chuẩn bị tâm thế trước khi chuẩn bị hành lý" và coi đây là một cơ hội học hỏi kiến thức, phương pháp làm việc, tạo ra giá trị cho bản thân mình.

"Tôi luôn nghĩ rằng một người Việt Nam sống và làm việc tốt ở Nhật chính là một “đại sứ hình ảnh” rất tự nhiên của Việt Nam. Khi cộng đồng có tri thức, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác và biết tạo ra giá trị cho xã hội sở tại, vị thế của cộng đồng chắc chắn sẽ được nâng cao", chị nhấn mạnh.

Giữ gìn, vun đắp tình yêu quê hương từ xa xứ

Tháng 4 năm nay, chị Dương vinh dự tham gia hải trình thăm đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chị cùng đoàn kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tận mắt chứng kiến nỗ lực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước tại nơi đầu sóng ngọn gió.

"Khi thật sự đứng giữa biển trời Tổ quốc, nhìn thấy những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn kiên cường, tôi rất xúc động. Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi đoàn làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển, đảo", chị chia sẻ.

Khi nghĩ về những chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi còn rất trẻ, chị Dương, một kiều bào xa xứ, hiểu được giá trị thiêng liêng của chủ quyền, của nền hòa bình mà bao nhiêu lớp người đã hy sinh để có được.

Chị Dương trong chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 hồi tháng 4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Là một người Việt Nam đang sống xa quê hương, tôi càng cảm nhận rõ rằng khoảng cách địa lý không làm mất đi trách nhiệm với Tổ quốc. Trái lại, càng đi xa, tôi càng thấy mình cần hiểu hơn về lịch sử, về những người đã hy sinh và về giá trị của hai chữ Việt Nam.

Sau chuyến đi, tôi muốn chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng người Việt tại Nhật, đặc biệt là thế hệ trẻ, để các em có cơ hội hiểu về Trường Sa, về biển đảo và về những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", chị chia sẻ.

Tại kỳ ASIAD 20 tại Nagoya (Aichi) vừa qua, chị Dương và cộng đồng người Việt đã hỗ trợ tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam về các vấn đề hậu cần, hỗ trợ vận động viên đang thi đấu cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Những cử chỉ quan tâm đầy ấm lòng cho thấy người Việt dù ở xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về nguồn cội và luôn mong muốn hỗ trợ cho đất nước, cho đồng bào.

Bên cạnh đó, chị Dương cũng muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt, của đất nước, như một cách thể hiện tình yêu của người con xa xứ hướng về quê hương "chôn rau cắt rốn".

Trong hoạt động cộng đồng, chị rất quan tâm tới thế hệ trẻ, là các em nhỏ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật. Các em hiểu Nhật Bản từ trường học và xã hội, đồng thời mang trong mình những giá trị Việt Nam từ gia đình. Theo chị, các em hoàn toàn có thể trở thành những “cây cầu thế hệ mới” giúp gắn kết 2 quốc gia.

Chị muốn tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt tại tỉnh Aichi theo hướng đoàn kết, văn minh, chủ động hội nhập và có trách nhiệm với xã hội sở tại.

Chị cũng mong có thể kết nối nhiều hơn giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội của Nhật Bản với cộng đồng người Việt. Chị Dương khẳng định, chị sẵn sàng làm cầu nối giữa bất kỳ tỉnh, thành nào của Việt Nam có nhu cầu hợp tác với tỉnh Aichi trong tương lai.