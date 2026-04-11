Các cuộc không kích nhắm vào một kho dầu ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 7/3 (Ảnh: AFP).

Hé lộ khu vực ở Iran bị không kích dữ dội nhất

Trong thời gian giao tranh tạm lắng nhờ lệnh ngừng bắn 2 tuần, giới chuyên gia cho rằng đã đến lúc đánh giá cách thức và địa điểm các lực lượng Mỹ và Israel tấn công Iran trong cuộc xung đột vũ trang từ ngày 28/2 đến ngày 7/4, dẫn tới hơn 4.000 mục tiêu bị tấn công.

Thủ đô Tehran chính là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mục tiêu của liên quân ở đây bao gồm hàng loạt sở chỉ huy, nhiều tòa nhà hành chính khác nhau và các vùng ngoại ô như Karaj và Parchin, nơi đặt nhà máy sản xuất tên lửa.

Trong giai đoạn đầu, các cuộc tấn công đặc biệt dữ dội ở các khu vực phía nam Iran, như Bandar Abbas, Chabahar và các thị trấn ven biển khác. Mục tiêu chính khi đó là nhằm triệt tiêu khả năng chiến đấu của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lục quân Iran.

Mưa đen xuất hiện ở thủ đô Iran như "ngày tận thế" (Video: RT).

Sau khi cuộc chiến ngày càng leo thang và kéo dài, các đợt tập kích dữ dội hơn bắt đầu được liên quân nhằm vào miền Tây và Tây Bắc Iran. Chính lúc đó, tin đồn lan truyền về việc Mỹ có kế hoạch lôi kéo lực lượng ly khai người Kurd vào một chiến dịch trên bộ, nhưng họ nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này.

Kết quả là, lực lượng Mỹ và Israel đã nỗ lực hết sức để làm suy yếu sức mạnh quân sự của Iran, nhưng không đạt được mục tiêu cuối cùng. Quy mô nguồn lực mà liên quân tiêu hao là rất lớn, nhưng Iran, dù tổn thất nặng nề, vẫn giữ được cả hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng tấn công của mình.

Bản đồ ghi nhận các khu vực ở Iran bị liên quân Mỹ và Iran tập kích dữ dội nhất (Ảnh: Rybar).

"Ngòi nổ xung đột" vẫn đang cháy âm ỉ

Những tuyên bố đôi khi trái chiều của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được bàn luận rộng rãi. Ông Trump đã nói nhiều điều về việc Iran đồng ý một thỏa thuận, về việc muốn thu phí đi lại qua eo biển Hormuz, và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng ra lệnh tấn công Iran một lần nữa nếu thỏa thuận bị đổ vỡ.

Trên thực tế, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn. Iran nói rằng họ không từ bỏ đàm phán, nhưng đang yêu cầu Israel và Mỹ thực hiện các điều kiện của họ, một trong số đó là lệnh ngừng bắn ở Li Băng. Và không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

Hoạt động tình báo của Mỹ vẫn tiếp tục. Trên thực tế, trong thời gian ngừng bắn, hoạt động này thậm chí còn gia tăng. Trong 24 giờ qua, 4 máy bay và máy bay không người lái của Mỹ đã được phát hiện trên vịnh Ba Tư, vịnh Oman và Ả rập Xê út.

Bản đồ ghi nhận hoạt động trinh sát của Mỹ và đồng minh xung quanh Iran ngày 8-9/4 (Ảnh: Rybar).

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã báo cáo về hoạt động gia tăng. Máy bay không người lái trinh sát Akıncı, cũng như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3A AWACS của NATO, cùng với một số máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bay gần biên giới Iran.

Hệ thống vệ tinh của quân đội Mỹ cũng đang trong tình trạng báo động: chỉ trong một ngày, người Mỹ đã thu thập được 105 hình ảnh, theo dõi hơn 80 vật thể khác nhau. Trọng tâm là phía Tây, Tây Bắc và Nam của Iran.

Những dấu hiệu hiện tại cho thấy không loại trừ khả năng đôi bên có thể sẽ bước vào hiệp 2 của trận so găng nảy lửa.