Nổ súng ở tiệc 2.600 khách: Dấu hỏi với lớp an ninh bảo vệ Tổng thống Trump

Một nhân viên an ninh di chuyển khi vụ nổ súng xảy ra trong dạ tiệc có ông Trump tham gia (Ảnh: Reuters).

Vụ một mật vụ bị bắn vào đêm 25/4 tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về mức độ bảo vệ dành cho các nhà lãnh đạo của Mỹ trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng.

Hàng trăm đặc vụ từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã được giao nhiệm vụ bảo vệ sự kiện thường niên này, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhân vật chính vào năm 2026.

Tuy nhiên, một nghi phạm mang theo súng và các loại vũ khí khác vẫn có thể tiếp cận tới tầng ngay phía trên phòng khiêu vũ ở Washington, nơi tập trung dày đặc các thành viên nội các, các nhà lập pháp cấp cao và người nổi tiếng đang dự tiệc.

Ngoài ông Trump, Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và nhiều quan chức khác cũng có mặt, nhiều người trong số họ có lực lượng bảo vệ riêng.

Hiện còn quá sớm để khẳng định chắc chắn liệu có sai sót hay trục trặc nào trong công tác thực thi pháp luật hay không.

Nhưng vụ việc ngày 25/4, xảy ra chưa đầy hai năm sau 2 âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, cho thấy ngay cả hệ thống bảo vệ cá nhân toàn diện nhất của Mỹ cũng tồn tại những điểm dễ bị tổn thương.

Cảnh sát cho biết nghi phạm bị cáo buộc, mang theo súng và dao, đang lưu trú tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra tiệc tối.

Trong một cuộc họp báo đột xuất tại Nhà Trắng sau vụ việc, ông Trump đã ca ngợi các lực lượng phản ứng đầu tiên, bao gồm cả Mật vụ. Ông cũng suy ngẫm về những nguy hiểm khi làm tổng thống, nhắc lại việc một số người tiền nhiệm của ông đã bị ám sát, nhưng cho biết nghi phạm chưa tiến gần tới mức “xâm nhập” được vào các cánh cửa của phòng tiệc.

“Đây không phải là một tòa nhà đặc biệt an toàn”, ông Trump nói về khách sạn, nằm cách Nhà Trắng khoảng 10 phút lái xe. Đây cũng chính là nơi từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981.

Trong khi khoảng 2.600 người tham dự phải đi qua máy dò kim loại để vào phòng tiệc ở tầng hầm, họ chỉ cần xuất trình vé để vào khách sạn, nơi cũng mở cửa cho khách lưu trú.

Trong đoạn video ghi lại vụ việc, có thể thấy tay súng chạy dọc hành lang, vượt qua một chốt kiểm soát an ninh. Sau đó, nghi phạm bắn một đặc vụ trước khi bị khống chế và còng tay, theo giới chức.

Bên trong phòng tiệc, những người tham dự đang dùng món ăn thì những người ở phía sau căn phòng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng.

Các đặc vụ Mật vụ nhanh chóng đưa ông Trump và ông Vance rời khỏi bàn danh dự. Lực lượng bảo vệ của nhiều thành viên nội các và các nhà lập pháp, ngồi cùng khu vực với các nhà báo và khách mời, phản ứng theo nhiều cách khác nhau.

Một số đặc vụ trèo qua phòng tiệc đông kín, đứng lên ghế và làm đổ đồ trên bàn để tiếp cận người được bảo vệ, trong khi các vị khách hoảng hốt chui xuống dưới bàn.

Đội bảo vệ của các thành viên nội các, bao gồm ông Rubio, ông Bessent và ông Burgum, đã đẩy những người được bảo vệ xuống sàn và tạo thành lá chắn người.

Phần lớn các quan chức cuối cùng đã được đưa ra ngoài, dù thời điểm di tản khác nhau đáng kể, có người được đưa đi gần như ngay lập tức, có người phải ở lại trong vài phút.

Về phần mình, ông Trump, người từng thoát chết trong gang tấc vào năm 2024 khi viên đạn của một tay súng sượt qua tai trong một sự kiện vận động tranh cử, được cho là rất muốn tiếp tục buổi tiệc, theo các quan chức Nhà Trắng. Sau đó, ông nói với các nhà báo rằng Mật vụ đã xác định việc tiếp tục sự kiện là không thể.