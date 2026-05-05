Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương (Ảnh: THX).

Theo các nguồn tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h40 tại một xưởng của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Sinh ở Lưu Dương - thành phố nổi tiếng về sản xuất pháo hoa của nước này.

Các đoạn video cho thấy khói trắng dày đặc bốc cao lên không trung từ hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ cũng khiến cửa chính và cửa sổ nhà dân ở các khu vực lân cận bị thổi bay ra đường. Một số người dân cho biết họ đã rời khỏi nhà vì lo ngại về an toàn.

Gần 500 lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường.

Vụ nổ xảy ra chưa đầy 3 tháng sau vụ nổ và cháy một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các giới chức nhanh chóng vào cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ và truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc đối với vụ việc.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát nguy hiểm trong các ngành công nghiệp trọng điểm, nâng cao an ninh công cộng và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các nhà chức trách ở các vùng và bộ ngành phải rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc lần này và nỗ lực tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động.

Thủ tướng Lý Cường kêu gọi tăng cường an toàn lao động trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm, và kiên quyết ngăn ngừa xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một nhóm đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ. Lực lượng cứu hộ địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để điều trị người bị thương và tiến hành các nỗ lực ứng phó tại chỗ, hiện vẫn đang tiếp diễn.

Trung Quốc được xem là "công xưởng" sản xuất pháo hoa của thế giới. Năm ngoái, nước này xuất khẩu số pháo hoa trị giá 1,14 tỷ USD, chiếm hơn 2/3 doanh số toàn cầu.