Nổ lớn nhằm vào đoàn tàu quân sự Pakistan, 24 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn tàu (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Pakistan cho biết, vụ tấn công nhằm vào đoàn tàu quân sự xảy ra tại thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.

Quan chức này cho hay, đoàn tàu chở các nhân sự quân đội cùng gia đình của họ đang trên hành trình từ Quetta đến Peshawar để đón mừng kỳ nghỉ lễ Eid, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 26/5.

“Đoàn tàu đang đi qua một cột tín hiệu tại Chaman Pattak ở Quetta thì một ô tô cài đầy thuốc nổ lao vào một trong các toa tàu, dẫn đến một vụ nổ lớn", vị quan chức cho biết. Sức ép từ vụ nổ đã thổi bay các cửa sổ và phá hủy nhiều phương tiện giao thông gần đó.

Các hình ảnh cho thấy một toa tàu bị biến dạng nằm lật nghiêng khi mọi người đang trèo lên đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Nhiều người đang khiêng các nạn nhân bị thương trên cáng rời khỏi một toa tàu bị trật bánh, trong khi các lực lượng an ninh vũ trang đứng canh gác.

Vụ việc khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương, trong đó có các quân nhân.

Balochistan là tỉnh nghèo nhất và có diện tích lớn nhất của Pakistan. Khu vực này tụt hậu so với phần còn lại của đất nước về hầu hết mọi khía cạnh, bao gồm giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế.