Nợ công Mỹ lần đầu vượt mốc 40.000 tỷ USD

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đây là một cột mốc lớn đối với Mỹ khi tổng nợ công của nước này đã tăng gấp đôi trong chưa đầy một thập niên. Nợ công lần đầu vượt mốc 20.000 tỷ USD vào cuối năm 2017 và đạt 39.000 tỷ USD vào tháng 3.

Tính đến ngày 18/8, tổng nợ công của Mỹ đạt mốc 40.047 tỷ USD, trong đó bao gồm 32.266 tỷ USD trái phiếu Kho bạc do công chúng nắm giữ và 7.782 tỷ USD nợ nội bộ chính phủ.

Những người theo quan điểm thắt chặt tài khóa đã kêu gọi hành động. Bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB), kêu gọi các nhà lập pháp sớm có các động thái để kiểm soát tình hình.

Theo bà, tỷ lệ nợ ở Mỹ đang có dấu hiệu gia tăng so với quy mô nền kinh tế. Tính đến quý I/2026, nợ công tương đương khoảng 122% GDP của Mỹ, trong khi GDP đạt 31.870 tỷ USD.

Ông Michael Peterson, Giám đốc điều hành Quỹ Peter G. Peterson, cảnh báo khi nợ công tăng thêm mỗi nghìn tỷ USD, nó sẽ làm gia tăng áp lực lên tình hình lãi suất, lạm phát, khoản vay thế chấp. Theo ông, nợ công cao cũng có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Warren Davidson ngày 19/8 kêu gọi: "Quốc hội cần nghiêm túc xem xét vấn đề này bằng cách loại bỏ thêm các khoản chi lãng phí, thực hiện cắt giảm chi tiêu thực chất và đưa ngân sách trở lại trạng thái cân bằng".

Ông cảnh báo, chi tiêu và nợ tăng cao có thể làm "làm suy yếu đồng USD, đẩy chi phí lên cao và khiến mỗi đồng lương của người dân có giá trị thấp hơn".