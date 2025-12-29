Những vũ khí mới bổ sung cho kho khí tài của Nga

Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik của nước này gần như không thể đánh chặn (Ảnh minh họa: Belta).

Các vũ khí mới bao gồm những hệ thống mang tính tương lai có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được đẩy bằng năng lượng hạt nhân, vũ khí chống vệ tinh, cùng các loại bom lượn có tầm bắn đặc biệt xa.

Oreshnik chính thức đi vào hoạt động

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tiên tiến của Nga dự kiến đi vào trực chiến trước khi năm nay kết thúc. Ông nói, hệ thống này nằm trong số các loại vũ khí mới nhằm “bảo đảm sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới”.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này được cho là mang nhiều đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu riêng biệt, vẫn duy trì khả năng điều khiển ngay cả trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi đạt tốc độ siêu vượt âm.

Oreshnik được công bố vào tháng 11/2024, khi tên lửa mang đầu đạn thông thường đánh trúng một nhà máy quân sự lớn ở Ukraine. Khi đó, Moscow cho biết hệ thống đã trải qua một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công. Sức công phá của tên lửa nằm ở cấu hình thông thường đã được các quan chức Nga so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân công suất thấp.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa Nga và Belarus, tối đa 10 hệ thống mới sẽ được triển khai tới Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga.

Tên lửa hành trình đẩy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik

Vào giữa tháng 10, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik mới chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo quân đội Nga, trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa đã bay hơn 14.000km và ở trên không khoảng 15 giờ.

Burevestnik được trang bị động cơ turbo phản lực chạy bằng năng lượng hạt nhân và về mặt kỹ thuật có tầm bắn không giới hạn, mang lại cho nó khả năng tấn công toàn cầu không đối thủ.

Do động cơ không sử dụng nhiên liệu thông thường, mà dựa vào không khí nạp vào và nhiệt lượng do lò phản ứng tạo ra, nên tên lửa có thể duy trì trên không trong thời gian rất dài, trên thực tế chỉ bị giới hạn bởi tuổi thọ của các bộ phận.

Tổng thống Putin cho biết, bộ nguồn của tên lửa có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, dù “nhỏ hơn 1.000 lần”.

“Điều then chốt là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường cần hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần để khởi động, thì lò phản ứng hạt nhân này khởi động chỉ trong vài phút hoặc vài giây. Đó là một thành tựu khổng lồ”, nhà lãnh đạo Nga nói, đồng thời chỉ ra rằng bộ nguồn siêu nhỏ này cũng có thể có các ứng dụng dân sự tiềm năng.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon

Ngư lôi hạt nhân Poseidon (Ảnh: Military).

Đồng thời với thông báo về Burevestnik, Moscow cho biết đã thử nghiệm thành công một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân khác, ngư lôi Poseidon.

Theo Tổng thống Putin, về sức mạnh, Poseidon vượt xa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat mới nhất của Nga. Poseidon cũng không có đối thủ “xét về tốc độ và độ sâu”, đồng thời đặc biệt yên lặng và khó bị phát hiện.

Thiết bị này được cho là có khả năng tàn phá những dải bờ biển rộng lớn, cũng như gây ra một trận sóng thần khổng lồ nhiễm phóng xạ hạt nhân tiến sâu vào đất liền.

Vài ngày sau thông báo này, Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, chuyên dụng cho các ngư lôi Poseidon. Con tàu đã được chế tạo từ mùa hè năm 2014, và mục đích của nó chỉ mới được tiết lộ vào thời điểm này.

Các loại bom lượn tầm xa mới

Trong suốt xung đột Ukraine, quân đội Nga đã dần mở rộng việc sử dụng các loại bom rơi tự do được trang bị bộ nâng cấp Mô-đun Hiệu chỉnh và Dẫn đường Phổ dụng (UMPK). Các mô-đun này biến những loại bom cũ thành bom lượn, có khả năng bay xa tới 50km với độ chính xác cao.

Đầu năm nay, quân đội Nga bắt đầu sử dụng một biến thể nâng cấp của bộ kit này, được gọi là UMPK-PD (tầm xa mở rộng), cho phép các quả bom bay xa tới 80km.

Kể từ tháng 9, nhiều báo cáo truyền thông cho rằng bộ kit nâng cấp đã được trang bị động cơ turbo phản lực, giúp mở rộng tầm bắn của bom hơn nữa, lên ít nhất 150km. Tầm bắn mở rộng cho phép chúng tấn công các mục tiêu sâu phía sau tiền tuyến, mở rộng đáng kể năng lực của không quân tiền phương Nga và trên thực tế biến các quả bom rơi tự do thành những tên lửa hành trình hạng nặng.

Mở rộng dòng máy bay không người lái Geran

Trong năm qua, máy bay không người lái Geran của Nga tiếp tục được mở rộng, với nhiều biến thể mới trải qua thử nghiệm chiến đấu. Các máy bay không người lái này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xung đột Ukraine, trở thành sự bổ trợ then chốt cho các cuộc tấn công tên lửa tầm xa, đồng thời thường xuyên thay thế những loại đạn dược tinh vi hơn.

Trong khi biến thể Geran-2 chạy bằng động cơ piston cơ bản vẫn là xương sống của họ Geran, nhiều biến thể thử nghiệm mới đã được ghi nhận trong những năm qua.

Một biến thể mới chạy bằng động cơ phản lực, được gọi là Geran-3, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Các biến thể chuyên biệt khác được ghi nhận trong năm bao gồm Geran rải mìn, mang các quả mìn chùm thả từ trên không dưới bụng, cũng như các máy bay không người lái được trang bị camera có thể được điều khiển dường như theo thời gian thực, cùng nhiều biến thể khác.

Biến thể mới lạ nhất của Geran được cho là xuất hiện vào cuối năm nay: một máy bay không người lái phòng không mang theo tên lửa không đối không có đầu tự dẫn để tấn công các máy bay và trực thăng đang tìm cách săn lùng nó.

Trung đoàn S-500 đầu tiên được triển khai

Tổ hợp S-500 của Nga (Ảnh: TASS).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây tiết lộ quân đội nước này đã triển khai trung đoàn phòng không đầu tiên được trang bị các hệ thống S-500 tinh vi. Theo ông, trung đoàn này đã trở thành một đơn vị thuộc Sư đoàn phòng không và phòng thủ tên lửa số 1 mới được thành lập của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Mặc dù hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về hệ thống phòng không mới, S-500 được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và cũng có thể tấn công các mục tiêu trên quỹ đạo Trái đất thấp, tùy thuộc vào loại đạn được sử dụng. Hệ thống này đã được phát triển từ những năm 2000 và được kỳ vọng sẽ bổ sung, chứ không thay thế, các vũ khí phòng không tầm trung và tầm xa hiện có như S-300 và S-400.

S-500 được cho là đảm nhiệm vai trò trung gian giữa lá chắn chống tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không lục quân. Hệ thống này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm, và các loại đạn khác nhau dành cho nó được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt kể từ đầu những năm 2020.