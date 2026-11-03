Người đàn ông cướp đồng hồ ở Tokyo (Ảnh: NHK).

Theo truyền thông địa phương, tháng trước, một vụ cướp đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồng hồ bên trong một trung tâm thương mại ở Tokyo, Nhật Bản. Một người đàn ông đóng giả làm khách hàng đến đeo thử một đồng hồ xa xỉ nhãn hiệu Audemars Piguet có giá khoảng 290.000 USD rồi bỏ chạy.

Hình ảnh từ camera an ninh và các manh mối khác cho thấy sau khi chạy khỏi trung tâm thương mại, người đàn ông này đã di chuyển bằng xe taxi và tàu hỏa, sau đó đến ga Tokyo. Người này đã bắt một chuyến tàu siêu tốc Shinkansen đi về phía tây sau đó.

Đầu tuần này, vụ việc có diễn biến khá bất ngờ khi cửa hàng nhận được một bưu phẩm bên trong chứa chiếc đồng hồ cùng một lá thư tay gửi lời xin lỗi.

Số seri của chiếc đồng hồ trong bưu phẩm được cho là trùng khớp với đồng hồ bị đánh cắp.

Cảnh sát Tokyo đang tiếp tục truy tìm người đàn ông nói trên vì nghi vấn trộm cắp tài sản.

Mặc dù bưu phẩm có đề tên người gửi kèm địa chỉ, nhưng cảnh sát nghi ngờ đó chỉ là thông tin giả mạo.

Vào tháng 8, một tiệm khác nằm trong cùng khu trung tâm thương mại này cũng bị mất 4 chiếc đồng hồ sang trọng có tổng trị giá gần 1,3 triệu USD.