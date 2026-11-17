Lũ quét ở Nepal (Ảnh: AFP).

“Mạng lưới này sẽ chia sẻ kiến thức và chuyên môn trong việc triển khai cũng như vận hành các hệ thống cảnh báo sớm, qua đó thúc đẩy việc ứng dụng hiệu quả”, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Hiroyoshi Sasagawa phát biểu hôm 17/11 tại hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những lỗ hổng về năng lực như công nghệ viễn thám và hệ thống cảnh báo qua điện thoại di động đã bộc lộ rõ nét qua các sự kiện gần đây, trong đó trận lũ lụt thảm khốc hồi tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Ông Sasagawa cũng cho biết Nhật Bản vẫn duy trì cam kết hỗ trợ tài chính khí hậu cho các quốc gia, nhưng cũng cần thêm đóng góp từ các nước khác.

“Để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đang cần hỗ trợ, điều thiết yếu là phải mở rộng nhóm các bên đóng góp sang những nước có đủ năng lực, đồng thời khơi thông nhiều dòng tài chính khác nhau bao gồm cả nguồn vốn tư nhân”, ông phát biểu tại hội nghị.

Các nền kinh tế phát triển từ lâu đã liên tục kêu gọi những quốc gia như Ả rập Xê út cùng các nước vùng Vịnh khác gia tăng mức đóng góp tài chính khí hậu, trong khi nhóm quốc gia này lại lập luận rằng phần lớn trách nhiệm phải thuộc về những nước đã tiến hành công nghiệp hóa đầu tiên.

Nằm trên vành đai núi lửa và các đường đứt gãy bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, được gọi là “Vành đai Lửa”, Nhật Bản từ lâu đã là quốc gia tiên phong trong các hệ thống cảnh báo sớm động đất cũng như phát triển các công trình xây dựng có khả năng chống chịu rung chấn mạnh.