Nhật Bản đánh giá cao, coi Việt Nam là đối tác quan trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Hải Long).

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 2/5 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae tới Việt Nam, ông Misumi Takahito, Phó chánh văn phòng Nội các về quan hệ công chúng, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Văn phòng Thủ tướng, khẳng định, việc hai nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Việt Nam trong 1 năm qua cho thấy Tokyo đánh giá cao tầm quan trọng của Hà Nội trong các chính sách tại phía Nhật Bản.

Năm ngoái, cựu Thủ tướng Ishiba Shigeru cũng đã có chuyến thăm thành công tốt đẹp tới Việt Nam, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương sâu sắc giữa hai quốc gia.

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, bà Sakata Natsuko, Phó Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phát ngôn viên của phái đoàn Nhật Bản thăm Việt Nam, đã thông tin về các hoạt động của Thủ tướng Takaichi Sanae trong chuyến thăm Việt Nam. Theo bà Sakata, chuyến công tác là dịp quan trọng để các lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam gặp gỡ nhằm khẳng định và tiếp tục củng cố thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, khoa học, kinh tế, công nghệ, khoáng sản.

Trong chuyến thăm của bà Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng trưởng carbon thấp, trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, và hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ.

Trong một số lĩnh vực quan trọng như bán dẫn, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác chung về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Nhật bản - ASEAN (NEXUS) và Chương trình giao lưu khoa học Sakura.

Nhật Bản khẳng định sẵn sàng là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực AI, sẵn sàng cung cấp tài nguyên tính toán, kiến thức và kinh nghiệm phát triển AI. Nhật Bản cũng cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động đào tạo và giao lưu nguồn nhân lực AI.

Về năng lượng và khoáng sản chiến lược, Nhật Bản hướng tới thúc đẩy hợp tác hướng tới duy trì chuỗi cung ứng và tự chủ năng lượng của khu vực.

Bà Sakata đặc biệt nhấn mạnh, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Takaichi Sanae đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó bà đã công bố bản cập nhật của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ phía Nhật Bản.

Sau 10 năm kể từ khi chiến lược nói trên được công bố, thế giới đã trải qua nhiều sự thay đổi nhanh chóng được thúc đẩy bởi tiến bộ khoa học, cũng như những biến chuyển trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Đó là lý do, Nhật Bản quyết định cập nhật chiến lược này.

Theo đó, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đối tác hướng tới mục tiêu trở nên kiên cường và hướng tới sự thịnh vượng chung với các nước trong khu vực. Để đạt được điều đó, Nhật Bản sẽ thúc đẩy những sáng kiến mang lại lợi ích cho tất cả các bên, với mọi công cụ sẵn có.

Ba lĩnh vực chính mà Nhật Bản đặt ưu tiên gồm: Xây dựng hạ tầng kinh tế cho kỷ nguyên AI và dữ liệu, bao gồm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng cho năng lượng và các vật liệu thiết yếu.

Ngoài ra, Nhật Bản hướng tới đồng kiến tạo tăng trưởng kinh tế thông qua hợp tác công - tư và chia sẻ quy tắc. Thêm vào đó, Nhật Bản cũng củng cố hợp tác trong lĩnh vực an ninh hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định.