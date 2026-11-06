Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh Nhật Bản rất vui mừng trước chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Đại sứ Ito Naoki khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới (CSP).

Đại sứ Ito Naoki cho biết đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, tức là sau 11 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ 5 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm lần này. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng năm nay, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản.

Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để chuyến thăm đạt được những kết quả thực chất và thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay. Như vậy, trong cùng một năm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện các chuyến thăm và giao lưu song phương. Đại sứ Ito Naoki cho rằng đây sẽ là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới.

3 lĩnh vực hợp tác lớn

Đại sứ Ito Naoki nêu rõ, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, Nhật Bản đặc biệt coi trọng 3 lĩnh vực hợp tác lớn.

Thứ nhất, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, Nhật Bản và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Thứ hai, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae hồi tháng 5, hai nước đã nhất trí coi trọng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những kết quả quan trọng mà Nhật Bản mong muốn đạt được trong chuyến thăm lần này.

Lãnh đạo hai bên đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoáng sản quan trọng và an ninh lương thực, nông nghiệp. Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trước đây, Nhật Bản mong muốn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực này, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Thứ ba, hai nước cùng thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa.

Trong năm nay, số lượt người Nhật Bản đến Việt Nam cũng như người Việt Nam đến Nhật Bản đều tăng. Dự kiến, số người Việt Nam đến Nhật Bản sẽ vượt 700.000 lượt trong cả năm, trong khi số người Nhật Bản đến Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng lên gần 900.000 lượt.

Nhật Bản coi trọng việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, tăng cường quan hệ liên kết và hợp tác giữa chính quyền các địa phương của hai nước. Đây cũng sẽ là những nội dung được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi và thảo luận trong chuyến thăm lần này.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (Ảnh: Thành Đạt).

Nhật Bản - Việt Nam tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực

Hợp tác thương mại đầu tư

Về thương mại, Đại sứ Ito Naoki cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam đã tăng 15%, đạt 43,7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại cả năm dự kiến sẽ đạt khoảng 58 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần. Với đà tăng trưởng này, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 75 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Đại sứ Ito Naoki, Việt Nam được định vị như một trung tâm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á.

Trong bối cảnh thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng, các mặt hàng như thiết bị điện, linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục là những nhóm hàng triển vọng trong hoạt động thương mại song phương.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông sản, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa thị trường cho một số mặt hàng mới, cụ thể là nho từ Nhật Bản và bưởi từ Việt Nam. Nông sản cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước trong thời gian tới.

Hơn nữa, cùng với sự gia tăng thu nhập và mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng sẽ ngày càng đa dạng. Do đó, Nhật Bản kỳ vọng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Việt Nam đối với các mặt hàng như rượu sake, thịt bò Wagyu cũng sẽ gia tăng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực điện và điện tử, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất vật liệu wafer bán dẫn, cũng như các doanh nghiệp gia công và kiểm định tấm phim phân cực dùng cho màn hình. Nếu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục được mở rộng trong những lĩnh vực liên quan, nhu cầu nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất từ Nhật Bản cũng sẽ tăng theo. Thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa.

Đại sứ Ito Naoki cho biết Nhật Bản kỳ vọng rằng sự phát triển của thương mại song phương sẽ góp phần tạo điều kiện cho các dòng vốn FDI có chất lượng cao, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam.

Về đầu tư, Đại sứ Ito Naoki cho biết, trong năm nay, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng 15,5%, đạt 2,45 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản tại Việt Nam hiện đạt 81,2 tỷ USD, đưa Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Nhật Bản từ trước đến nay luôn thể hiện sự chủ động và tích cực trong việc đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của mình. Theo khảo sát gần đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), khoảng 5% doanh nghiệp được khảo sát cho biết có ý định nâng tỷ lệ thu mua nội địa trong vòng 1-2 năm tới.

Nhật Bản kỳ vọng mối liên kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng được mở rộng, đồng thời sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có thế mạnh về công nghệ của Nhật Bản đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Những bước phát triển này sẽ góp phần mở rộng ngành công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng lực công nghệ và tạo điều kiện để ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản đặc biệt chú trọng hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong lĩnh vực bán dẫn, hai nước đang triển khai các dự án hợp tác giữa 5 cặp trường đại học, bao gồm nghiên cứu chung giữa các trường và đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoài các dự án hiện tại, trong chuyến thăm lần này, hai nước dự kiến sẽ công bố thêm 6 đề tài nghiên cứu chung mới.

Nhật Bản đặt ra mục tiêu đào tạo tổng cộng 250 nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các chương trình tiến sĩ tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn hợp tác đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện nay, trong khuôn khổ chương trình NEXUS nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, Nhật Bản đang cân nhắc khả năng mở rộng chương trình sang lĩnh vực đào tạo nhân lực AI.

Nhân chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong cả hai lĩnh vực bán dẫn và AI, thông qua các chương trình nghiên cứu chung và đào tạo nghiên cứu sinh Việt Nam ở trình độ tiến sĩ tại Nhật Bản.

Thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản dự định triển khai khoản vay chương trình dành cho Việt Nam, nhằm hoàn thiện các chính sách và cơ chế liên quan đến AI tại Việt Nam.

Đối với Trường Đại học Việt - Nhật, Nhật Bản hướng tới xây dựng trường trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trong thời gian tới, việc xây dựng khuôn viên trường bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản sẽ được triển khai. Hiện nay, đã có 200 sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo về bán dẫn tại trường.

Nhật Bản sẽ nỗ lực phối hợp với Chính phủ Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện môi trường học tập, cũng như tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện tốt hơn cho sinh viên và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của nhà trường.

Đại sứ Ito Naoki cho rằng, việc thúc đẩy liên kết giữa chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật tại Việt Nam sẽ góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác với các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản. Đây được xem là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với lĩnh vực năng lượng mà còn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, việc thiết lập một khuôn khổ đối thoại giữa hai nước, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để cùng trao đổi về đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ mang ý nghĩa thiết thực.

Hợp tác về năng lượng

Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, trong lĩnh vực năng lượng, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), các doanh nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc triển khai việc xây dựng các nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam tiến hành sửa đổi Luật Điện lực. Cùng với đó, Nhật Bản kỳ vọng những vướng mắc liên quan đến tính khả thi về mặt tài chính, đặc biệt là việc xây dựng cơ chế bảo đảm khả năng thu hồi chi phí đầu tư, sẽ từng bước được tháo gỡ.

Hỗ trợ người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ Ito Naoki nêu rõ Nhật Bản đặc biệt coi trọng việc mở rộng các cơ hội phát triển sự nghiệp cho người lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam, làm việc tại Nhật Bản, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng các chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài.

Trên tinh thần đó, Nhật Bản dự kiến sẽ triển khai chương trình Việc làm để phát triển kỹ năng từ tháng 4 năm tới. Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang tiến hành trao đổi, thảo luận về Bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến lĩnh vực này.

Theo chương trình mới, chi phí mà người lao động phải trả cho các tổ chức phái cử sẽ được quy định mức trần, tương đương 2 tháng tiền lương. Chế độ mới cũng cho phép người lao động chuyển đổi nơi làm việc theo nguyện vọng cá nhân, nếu đáp ứng những điều kiện nhất định. Việc chuyển tiếp sang chương trình Kỹ năng đặc định - chế độ dành cho lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao hơn - sẽ trở nên thuận lợi hơn so với trước đây.

Thông qua việc triển khai chế độ mới, Nhật Bản mong muốn tạo thêm cơ hội để người lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc có thể nâng cao trình độ chuyên môn, kéo dài thời gian làm việc tại Nhật Bản và từng bước phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, tiếng Nhật đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc thích nghi và hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản cũng đang nỗ lực hoàn thiện và tăng cường các cơ chế hỗ trợ học tiếng Nhật dành cho người lao động nước ngoài, ngay từ khi họ nhập cảnh và trong suốt quá trình làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình mới.

Hợp tác về an ninh quốc phòng

Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam luôn có cùng quan điểm, khẳng định quyết tâm cùng hợp tác, đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhật Bản cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình và ổn định khu vực.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản hoan nghênh việc Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và vai trò trong khu vực, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc duy trì hòa bình và ổn định. Nhật Bản mong muốn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam.

Giao lưu nhân dân

Đại sứ Ito Naoki nhận định giao lưu nhân dân giữa Nhật Bản và Việt Nam đang rất sôi động, theo cả hai chiều từ Nhật Bản sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Nhật Bản. Nhật Bản ước tính, trong tương lai gần, trước năm 2030, tổng lượng người đi lại giữa hai nước theo cả hai chiều sẽ đạt mốc 2 triệu lượt.

Năm 2028 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hướng tới dấu mốc này, những chủ trương, định hướng sẽ được đưa ra nhằm tiếp tục thúc đẩy du lịch song phương cũng như tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Để gia tăng lượng người đi lại giữa hai nước, việc tăng số chuyến bay thẳng và chuyến bay thuê chuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka, mà một số sân bay địa phương như Hiroshima và Shizuoka cũng đã có đường bay thẳng kết nối với Việt Nam. Trong thời gian tới, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hokkaido cũng đang được lên kế hoạch.

Nhật Bản kỳ vọng tần suất các chuyến bay giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng lên để ngày càng có nhiều du khách Việt Nam khám phá những điểm đến mới, ngoài Cung đường vàng truyền thống bao gồm Tokyo, Osaka, Kyoto và núi Phú Sĩ.

Riêng trong tháng 3 năm nay, đã có 92.000 lượt người Việt Nam đến Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa sức hấp dẫn của Nhật Bản tới người dân Việt Nam. Đồng thời, thông qua chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhật Bản hy vọng đây cũng sẽ là dịp tốt để phía Việt Nam giới thiệu những nét hấp dẫn của Việt Nam tới người dân Nhật Bản.

Đến nay, Nhật Bản và Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương 2 lần, năm ngoái tại Quảng Ninh và năm nay tại Huế. Nhật Bản kỳ vọng sự kiện lần thứ ba, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027, sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh thành của hai nước.

Hiện nay, Việt Nam đang chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong khi Nhật Bản cũng đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung, trong đó có manga, anime và J-POP. Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là dịp để người dân Việt Nam quan tâm hơn nữa đến những nét văn hoá này. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.