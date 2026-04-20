Nhật Bản cảnh báo sóng thần do động đất 7,5 độ

Cảnh báo sóng thần đã được ban bố tại Hokkaido cùng các tỉnh Iwate và Aomori, miền Bắc Nhật Bản sau trận động đất 7,5 độ chiều nay.

Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra vào chiều nay 20/4 tại vùng Tohoku, miền Bắc Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km, rung chấn có thể cảm nhận được ở tận Tokyo, nơi các tòa nhà rung lắc trong vài phút.

Cảnh báo sóng thần cao tới 3m đã được ban bố tại Hokkaido cùng các tỉnh Iwate và Aomori.

Truyền thông Nhật Bản hối thúc người dân địa phương tại các vùng bị ảnh hưởng di chuyển đến vùng đất cao hơn, tránh xa các con sông và đường bờ biển, đồng thời kêu gọi mọi người hãy “nhớ lại thảm họa ngày 11/3/2011”.

Dòng chữ “Sóng thần! Sơ tán ngay. Đừng quay trở lại” được hiển thị nhấp nháy trên đài NHK bằng tiếng Anh dành cho những người xem không nói tiếng Nhật.