Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam đào tạo nghiên cứu sinh ngành bán dẫn

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (trái) và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Kobayashi Yosuke trong một phiên thảo luận về hợp tác phát triển vì tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu (Ảnh: JICA).

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng gia tăng.

Nhật Bản nhấn mạnh mong muốn tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò tích cực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực kinh tế, phía Nhật Bản khẳng định hợp tác dựa trên khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP) đang tiến triển vững chắc.

Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, vào năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước, nâng tổng vốn lũy kế lên khoảng 80 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 10 năm qua đã tăng gấp 1,8 lần, đạt quy mô khoảng 50 tỷ USD mỗi năm.

Phía Nhật Bản nhận định, khi các nỗ lực cải cách của Việt Nam đi vào thực tiễn và môi trường đầu tư được cải thiện hơn, đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, có nhiều cơ hội hợp tác tăng cường giữa hai nước, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới và nêu rõ các lĩnh vực then chốt là bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và phòng chống thiên tai. Đây cũng là những trụ cột hợp tác mới giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực này đã và đang được đẩy mạnh.

Ví dụ, trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nay đến năm 2030. Nhật Bản cho biết có thể tiếp nhận khoảng một nửa trong số đó - tương đương 250 người - thông qua các chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế.

Theo đó, hoạt động nghiên cứu chung giữa các trường đại học Nhật Bản và Việt Nam đã khởi động với 5 đề tài được thông qua và 63 nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến được tiếp nhận trong đợt tuyển chọn đầu tiên. Các đợt tuyển chọn thứ hai và thứ ba sẽ được triển khai trong tương lai.

Tại Trường Đại học Việt - Nhật do hai nước thành lập, chương trình công nghệ chip bán dẫn ở bậc đại học bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái hiện có 106 sinh viên theo học.

Với lĩnh vực năng lượng, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, trong khuôn khổ sáng kiến “Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0” (AZEC) do Nhật Bản đề xuất, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí thực hiện khoảng 15 dự án đầu tư với tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD dưới hình thức thí điểm, bao gồm năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và nhiệt điện LNG.

Phía Nhật Bản khẳng định việc Nhật Bản và Việt Nam phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, vào ngày 20/3, chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ khoản vay ODA mới trị giá 600 triệu USD trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Không chỉ đơn thuần hỗ trợ về tài chính, Nhật Bản còn đề xuất thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu quan sát vệ tinh của Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu về tăng trưởng xanh và phòng chống thiên tai của Việt Nam, đúng với tinh thần “ODA thế hệ mới”.

Trong quá trình triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam, các công nghệ chuyển đổi xanh và phòng chống thiên tai của doanh nghiệp Nhật Bản có thể được khai thác hiệu quả.

Trong khuôn khổ hỗ trợ mới, việc phát triển hạ tầng đường bộ, hệ thống thủy lợi và đê điều tại 8 tỉnh phía Bắc Việt Nam sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Trong thời gian tới, Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế, nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác dựa trên khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, kỳ vọng đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.