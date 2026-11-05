Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Ông Witkoff - tỷ phú bất động sản, bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã trở thành kênh thương lượng trực tiếp gần như độc quyền với Điện Kremlin.

Cuộc gặp gần 3 giờ tại thành phố St. Petersburg (Nga) ngày 21/10 giữa đặc phái viên Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay sau chuyến công du Oslo (Na Uy) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đánh dấu một bước chuyển rõ nét: từ các kênh chính thức bị đóng băng sang một mô hình “đàm phán doanh nhân”, cá nhân hóa và linh hoạt hơn.

Việc Tổng thống Putin đồng ý “về nguyên tắc” nối lại đàm phán 3 bên sau ngày 10/11 chính là kết quả trực tiếp của kênh này.

Từ doanh nhân bất động sản đến đặc phái viên hòa bình

Đặc phái viên Mỹ Steven Charles Witkoff sinh năm 1957 tại Bronx, lớn lên ở Long Island, New York, Mỹ. Ông tốt nghiệp luật tại Đại học Hofstra, làm việc tại hãng luật Dreyer & Traub chuyên về bất động sản, rồi thành lập Tập đoàn Witkoff năm 1997, tập trung vào phát triển và quản lý bất động sản tại New York, Miami và các thành phố lớn.

Ông Witkoff thiết lập quan hệ với doanh nhân Donald Trump bắt đầu từ thập niên 1980, khi ông còn là luật sư chuyên xử lý các giao dịch cho tỷ phú Trump. Câu chuyện nổi tiếng về việc ông Trump quên tiền tại một tiệm deli (cửa hàng bán thịt nguội, phô mai, và thực phẩm chế biến sẵn cao cấp) và nhờ ông Witkoff mua bánh sandwich đã trở thành giai thoại minh họa cho tình bạn kéo dài hàng thập kỷ, cùng những vòng golf chung.

Khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Witkoff được bổ nhiệm làm Đặc phái viên đặc biệt về vấn đề Trung Đông, sau đó mở rộng thành đặc phái viên các sứ mệnh hòa bình. Ông nhanh chóng trở thành kênh liên lạc chính với Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, tính đến tháng 10, ông Witkoff đã có 6 lần gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin. Không giống các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đặc phái viên Witkoff mang phong cách trực tiếp, ít nghi thức, sẵn sàng kết hợp các vấn đề an ninh với ưu đãi kinh tế như hợp tác năng lượng, phân bón, trung tâm dữ liệu.

Cách tiếp cận này phù hợp với tư duy của cả Tổng thống Trump lẫn người đồng cấp Putin - những người coi trọng quan hệ cá nhân và kết quả cụ thể hơn là các quy trình đa phương phức tạp.

Tái định hình kênh

Sau các vòng đàm phán 3 bên kỹ thuật đầu năm 2026 tại Abu Dhabi (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ), tiến trình gần như dừng lại. Quan hệ Mỹ - Ukraine căng thẳng vào mùa thu 2026 khi Kiev phàn nàn về việc chia sẻ tình báo và hạn chế một số dịch vụ vệ tinh. Ông Trump công khai thúc ép ông Zelensky chấp nhận thỏa thuận. Trong bối cảnh đó, đặc phái viên Witkoff đã trở thành “cầu nối”.

Ngày 20/10, ông gặp Tổng thống Zelensky cùng lãnh đạo Phần Lan và Na Uy tại Oslo (Na Uy). Theo giới chức Mỹ, cuộc thảo luận đạt “tiến bộ có ý nghĩa” về khung hòa bình toàn diện, bao gồm bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, kế hoạch tái thiết hậu chiến và kiến trúc an ninh châu Âu. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng “đóng băng và dừng” chiến tranh trên các đường chiến tuyến hiện tại nếu có bảo đảm an ninh vững chắc.

Ngày hôm sau, đặc phái viên Witkoff đã bay thẳng tới thành phố St. Petersburg (Nga). Cuộc gặp giữa ông Witkoff với Tổng thống Putin có sự tham gia của trợ lý của nhà lãnh đạo Nga là Yuri Ushakov và đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev kéo dài gần ba giờ. Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump - tham gia từ xa.

Tại đây, ông Witkoff trình bày kết quả Oslo và đề xuất nối lại đàm phán ba bên cấp kỹ thuật. Tổng thống Putin đồng ý “về nguyên tắc” sẽ tiến hành cuộc gặp sau ngày 10/11 tới, với trọng tâm là xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Địa điểm có thể là thủ đô Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).

Nga cũng thả công dân Mỹ Stephen Hubbard - bị giam hơn 4 năm - như cử chỉ thiện chí. Cố vấn Yuri Ushakov sau đó đánh giá các đề xuất từ Oslo “không chứa nhiều nội dung hữu ích”, nhưng nhấn mạnh sự sẵn sàng của Điện Kremlin.

Đây chính là điểm then chốt của vai trò đặc phái viên Witkoff: ông tạo ra một kênh trực tiếp, liên tục, có thể truyền tải thông điệp hai chiều mà không bị ràng buộc bởi các quy trình ngoại giao chính thức vốn đã đóng băng.

Trước đây, các cuộc tiếp xúc Mỹ - Nga thường qua Bộ Ngoại giao hoặc các đặc phái viên chính thức khác. Ông Witkoff, với tư cách bạn thân Tổng thống Trump và người được Moscow đón tiếp thường xuyên, đã biến kênh cá nhân thành công cụ chính sách.

Ưu điểm và hạn chế của mô hình “đặc phái viên doanh nhân”

Theo giới chuyên gia, mô hình này có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, tốc độ và linh hoạt. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể di chuyển nhanh giữa các thủ đô bằng máy bay riêng, gặp lãnh đạo cấp cao mà không cần chuẩn bị nghi thức dài dòng.

Thứ hai, uy tín cá nhân ông với Tổng thống Trump giúp ông truyền tải thông điệp một cách đáng tin cậy hơn nhiều quan chức nghề nghiệp.

Thứ ba, khả năng kết hợp chính trị với kinh tế. Tổng thống Nga Putin nhiều lần bày tỏ quan tâm khôi phục quan hệ kinh tế song phương với Mỹ và ông Witkoff là người phù hợp để thảo luận các dự án cụ thể.

Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế. Một số quan sát viên Ukraine và châu Âu cho rằng ông Witkoff có xu hướng tiếp cận “gần với lập trường của Nga”.

Việc dựa quá nhiều vào quan hệ cá nhân khiến tiến trình dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của những người đứng đầu đất nước. Cố vấn người Nga Ushakov công khai cho rằng các đề xuất mang từ Oslo của ông Witkoff là “thiếu thực chất”, cho thấy khoảng cách nội dung vẫn lớn dù kênh đã được mở.

Hơn nữa, việc tập trung vào kênh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine có nguy cơ làm giảm vai trò của châu Âu - những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ xung đột quân sự Nga - Ukraine. Dù cuộc gặp đa phương tại Oslo vừa qua có sự tham gia của Phần Lan và Na Uy, định dạng chính vẫn do Mỹ dẫn dắt.

Ý nghĩa đối với triển vọng đàm phán

Vai trò của đặc phái viên Witkoff đã tái định hình cấu trúc thương lượng theo hướng cá nhân hóa và thực dụng. Thay vì chờ đợi các hội nghị lớn hay các nhóm làm việc chính thức, Mỹ sử dụng một “đặc phái viên di động” để duy trì áp lực và mở cửa sổ cơ hội. Việc ông Putin chấp nhận nối lại đàm phán sau nhiều tháng bế tắc cho thấy kênh này có hiệu quả nhất định trong việc “phá băng ngoại giao”.

Tuy nhiên, hiệu quả thực chất vẫn phụ thuộc vào nội dung. Nga muốn một thỏa thuận toàn diện phản ánh thực tế chiến trường (kiểm soát Donetsk, ngăn Ukraine gia nhập NATO), trong khi Ukraine đòi bảo đảm an ninh đủ mạnh để chấp nhận đóng băng. Ông Witkoff có thể đã mở cánh cửa ngoại giao với Nga, nhưng không thể tự mình lấp đầy khoảng cách chiến lược.

Theo giới quan sát, đặc phái viên Steve Witkoff đã trở thành biểu tượng của một phong cách ngoại giao mới dưới thời Trump 2.0: ít nghi thức, nhiều quan hệ cá nhân, ưu tiên kết quả nhanh.

Trong việc tái định hình kênh thương lượng trực tiếp với Nga, ông đóng vai trò không thể thay thế - vừa là cầu nối, vừa là công cụ áp lực. Thành công của kênh này đến nay là việc đưa các bên trở lại bàn đàm phán ba bên. Tuy nhiên, lịch sử xung đột cho thấy mở cửa chỉ là bước đầu.

Liệu ông Witkoff có thể biến kênh cá nhân thành nền tảng cho một thỏa thuận bền vững, hay nó sẽ chỉ là một giai đoạn tạm thời trong cuộc đàm phán kéo dài? Câu trả lời phụ thuộc vào ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo và khả năng các bên chấp nhận những thỏa hiệp đau đớn. Trong lúc này, đặc phái viên từ giới bất động sản New York vẫn đang giữ chìa khóa quan trọng nhất của tiến trình.