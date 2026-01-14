Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Bà Jennifer Wicks McNamara phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025 (Ảnh: Thượng viện Mỹ).

Nhà Trắng ngày 13/1 đã công bố danh sách các quan chức được đề cử vào các vị trí để Thượng viện Mỹ xem xét.

Theo danh sách của Nhà Trắng, bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Hãng tin Reuters cũng cho biết nhà ngoại giao kỳ cựu Jennifer Wicks McNamara được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ tháng 10 và vị trí này đang chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Bà Jennifer Wicks McNamara giữ vị trí Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ, một vị trí có tầm ảnh hưởng cao mà bà đã đảm nhiệm từ tháng 11/2012, phục vụ dưới 4 chính quyền Tổng thống Mỹ. Khi đảm nhận vị trí này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

Là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm trong chính phủ Mỹ, các vị trí trước đây của bà Jennifer Wicks McNamara tại Bộ Ngoại giao Mỹ gồm chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực Hỗ trợ Nước ngoài của Mỹ, cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách điều hành, và trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.

Trong bài phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2015, bà Jennifer Wicks McNamara cho biết cả Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ.

“Một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ. Cách đây 30 năm, hai nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, và đến năm 2023, quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ ưu tiên bảo vệ lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ song phương năng động này, tập trung vào hợp tác quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, cũng như giao lưu nhân dân”, bà Wicks nói.

Bà cho biết nền tảng hợp tác quân sự giữa hai nước được xây dựng trên những nỗ lực lâu dài nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bà Wicks nêu rõ rằng Mỹ đã hợp tác với Việt Nam để xử lý 700.000 vật liệu nổ chưa nổ, hỗ trợ một triệu người khuyết tật, và giải quyết ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Bà cũng cho biết trong nhiều thập niên, Việt Nam đã cung cấp sự hỗ trợ quan trọng để hồi hương hài cốt của hơn 1.000 quân nhân Mỹ.

“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ việc tiếp tục các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh này”, bà Wicks nhấn mạnh.

Theo bà Wicks, hợp tác an ninh song phương còn mở rộng sang lợi ích chung trong việc duy trì ổn định khu vực, đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Theo đó, đối thoại thực thi pháp luật và an ninh giữa Mỹ và Việt Nam đã thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm tăng cường thực thi pháp luật và giải quyết tội phạm xuyên quốc gia.

“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ làm hết sức để làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh và bảo đảm các nỗ lực của chúng ta được triển khai đúng trọng tâm, hiệu quả và phù hợp với các ưu tiên chiến lược then chốt”, bà Wicks nhấn mạnh.

Bà cũng khẳng định thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, và cơ hội cho tăng trưởng kinh tế chung là rất lớn.

“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ thúc đẩy tiếp cận thị trường công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, bao gồm công nghệ, năng lượng và nông sản; hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng bền vững và đa dạng; đồng thời khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào Mỹ”, bà nói thêm.

Bà nhận định sự gắn kết giữa nhân dân Mỹ và Việt Nam rất bền chặt. Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, đóng góp vào các mối quan hệ giao lưu nhân dân mạnh mẽ. Du lịch và các chương trình sinh viên đang có xu hướng gia tăng.

“Thông qua đối thoại cởi mở, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực, thịnh vượng chung và quan hệ đối tác song phương”, nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố.