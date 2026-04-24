Nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế danh giá của Đức

GS. TS Phùng Hồ Hải (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt là một trong những danh hiệu quốc tế danh giá nhất do Đức trao tặng. Đây là một trong những vinh dự cao quý nhất của Đức dành cho các nhà nghiên cứu hàng đầu ở nước ngoài.

Với tư cách là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên từng nhận được giải thưởng này, GS. TS Phùng Hồ Hải đã đạt được một cột mốc mang tính lịch sử. Giải thưởng tôn vinh các nhà nghiên cứu có những đóng góp lâu dài và có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực của mình, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng khoa học vào tiềm năng nghiên cứu trong tương lai của họ.

Mỗi năm, Quỹ Alexander von Humboldt trao tối đa 100 Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt nhằm tôn vinh các nhà khoa học quốc tế hàng đầu đến từ nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực vì những thành tựu trọn đời của họ.

GS. TS Phùng Hồ Hải hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Ludwig Maximilian University of Munich vào năm 1996. Năm 2004, ông hoàn tất học hàm Giáo sư tại University of Duisburg-Essen với luận án về các nhóm lượng tử ma trận.

Nghiên cứu của ông trải rộng trên các lĩnh vực nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù; các công trình của ông đã được đăng trên những tạp chí quốc tế hàng đầu như Journal of Algebra, Annales de l'Institut Fourier và Mathematische Zeitschrift.

Năm 2006, German Research Foundation (DFG) đã trao tặng ông Giải thưởng von Kaven cho những nghiên cứu về nhóm lượng tử.

Quỹ Alexander von Humboldt (AvH) là một quỹ tư nhân được thành lập tại Đức, chủ yếu được tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Trong số các đơn vị tài trợ có Bộ Ngoại giao Liên bang Đức, Bộ Liên bang về Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, cùng Liên minh châu Âu (EU).

Mỗi năm, quỹ tạo điều kiện cho hơn 2.000 nhà nghiên cứu thực hiện các đợt nghiên cứu tại Đức. Qua đó, quỹ hỗ trợ các nhà khoa học xuất sắc và các nhà nghiên cứu trẻ trên toàn thế giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đồng nghiệp tại Đức.

Từ năm 1953 đến nay, hơn 60 suất học bổng đã được trao cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu khoa học và văn hóa giữa Đức và Việt Nam.