Nhà báo từng có 13 năm đưa tin từ chiến trường miền Nam Việt Nam qua đời

Ông Peter Arnett (Ảnh: FSN).

Ông Arnett đã giành giải Pulitzer năm 1966 cho hạng mục phóng sự quốc tế nhờ loạt bài về cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam cho hãng tin AP. Ông qua đời hôm 17/12 tại Newport Beach, California (Mỹ), trong vòng tay của bạn bè và gia đình, theo lời con trai ông là Andrew Arnett. Ông bắt đầu được chăm sóc giảm nhẹ từ cuối tuần trước khi chống chọi với bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Khi còn là phóng viên hãng thông tấn AP, ông Arnett chủ yếu nổi tiếng trong giới báo chí khi ông đưa tin từ miền Nam Việt Nam từ năm 1962 cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Vào năm 1991, ông bắt đầu thực hiện các bản tin trực tiếp cho CNN về Chiến tranh vùng Vịnh.

Ông Arnett đến Việt Nam chỉ một năm sau khi gia nhập AP với vai trò phóng viên thường trú tại Indonesia. Tại văn phòng AP ở Sài Gòn năm 1962, ông Arnett làm việc cùng với một đội ngũ nhà báo hùng hậu, bao gồm trưởng văn phòng Malcolm Browne và biên tập ảnh Horst Faas, hai người này sau đó giành tổng cộng 3 giải Pulitzer.

Những phóng viên chiến trường như ông đã lăn xả vào bom đạn, để phản ánh các góc nhìn về cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, nhằm thể hiện giá trị đáng trân trọng của hòa bình. Khi còn sống, ông Arnett cho biết, trong 13 năm ở Việt Nam, ông đã viết khoảng 3.000 bài báo cho dư luận Mỹ và thế giới những thông tin từ thực địa.

Ông Arnett ở lại Việt Nam cho đến khi miền Nam giải phóng. Trong giai đoạn cận kề những ngày cuối cùng đó, ông được trụ sở AP tại New York lệnh bắt đầu tiêu hủy hồ sơ của văn phòng khi việc đưa tin về chiến tranh dần khép lại.

Thay vào đó, ông gửi toàn bộ giấy tờ về căn hộ của mình ở New York, tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ có giá trị lịch sử. Hiện nay, chúng được lưu giữ trong kho lưu trữ của AP.

Năm 1995, ông xuất bản hồi ký mang tựa đề: "Trực tiếp từ chiến trường: Từ Việt Nam đến Baghdad, 35 năm trong các vùng chiến sự của thế giới".

Sau này, ông đã có các chuyến đi trở lại Việt Nam. Trong một sự kiện gặp gỡ báo chí vào năm 2015, ông nhận xét, từ năm 2000 trở lại đây, ông thấy Việt Nam có những thay đổi rõ rệt, xóa mờ dần những vết tích chiến tranh trong quá khứ. Ông kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam.

Sinh ngày 13/11/1934 tại Riverton, New Zealand, ông Arnett lần đầu tiếp xúc với nghề báo khi xin được việc làm tại tờ báo địa phương Southland Times ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

Sau vài năm làm việc tại Times, ông định chuyển đến một tờ báo lớn hơn ở London, Anh. Tuy nhiên, trên đường sang Anh bằng tàu thủy, ông dừng chân tại Thái Lan và làm việc cho báo Bangkok World xuất bản bằng tiếng Anh, rồi tiếp tục làm báo ở Lào. Chính tại đây, ông đã xây dựng được các mối quan hệ đưa ông đến với AP và một cuộc đời gắn liền với việc đưa tin về chiến tranh.