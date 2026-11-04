Ứng cử viên thống đốc thuộc đảng Dân chủ, Keisha Lance Bottoms, phát biểu tại một buổi vận động tranh cử ở Atlanta vào tháng 10 (Ảnh: Hyosub Shin/AJC).

Các kênh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin, ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Georgia hôm 3/11, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc một bang của Mỹ.

Chiến thắng này mang lại thắng lợi quan trọng cho đảng Dân chủ tại một trong những bang cạnh tranh chính trị sít sao nhất nước Mỹ.

Theo dự báo từ các kênh truyền thông Mỹ, bà Bottoms - cựu thị trưởng thành phố Atlanta và sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang Georgia - đã đánh bại đối thủ là doanh nhân thuộc đảng Cộng hòa, ông Rick Jackson.

Trước đó, tỷ phú Jackson từng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức thống đốc bang đến tận những ngày gần đây.

Ông Jackson, nhà sáng lập công ty cung cấp nhân lực trong lĩnh vực y tế Jackson Healthcare, vận động tranh cử với các cam kết cắt giảm thuế, bảo đảm an ninh công cộng và giảm bớt các quy định quản lý của chính phủ.

Ông Jackson đã chi hơn 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng chính trị đang chuyển dịch theo hướng bất lợi cho đảng Cộng hòa nói chung, cử tri đã chọn bà Bottoms.

Bà Bottoms sẽ kế nhiệm Thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp, người sẽ rời nhiệm sở sau khi hoàn thành 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Bà Bottoms, 56 tuổi, từng giữ chức cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Joe Biden và Giám đốc Văn phòng Quan hệ Công chúng của Nhà Trắng.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Bottoms tập trung vào các vấn đề liên quan tới khả năng chi trả, cam kết sẽ ký ban hành luật mở rộng chương trình Medicaid theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Affordable Care Act), đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với quyền tiếp cận dịch vụ phá thai tại Georgia.

Chiến thắng của bà Bottoms đánh dấu một cột mốc mới đối với phụ nữ da màu trong nền chính trị Mỹ. Họ từ lâu đã là lực lượng nòng cốt trong liên minh của đảng Dân chủ, nhưng vẫn chưa có đại diện tương xứng tại các vị trí dân cử cấp cao nhất của đất nước.

Chiến thắng của bà Bottoms cũng đánh dấu sự chuyển dịch đáng kể trong chính trường bang Georgia, nơi cử tri da màu đóng vai trò trung tâm trong liên minh của đảng Dân chủ, góp phần biến bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa này thành một bang chiến địa cạnh tranh quyết liệt.

Trước đó, đảng Cộng hòa đã nắm giữ ghế thống đốc tại bang này trong hơn hai thập niên.

Chiến thắng của bà Bottoms diễn ra 8 năm sau khi một thành viên khác của đảng Dân chủ là bà Stacey Abrams trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được một chính đảng lớn tại Mỹ đề cử cho vị trí thống đốc.

Dù bà Abrams đã thất bại trong các cuộc đua vào ghế thống đốc tại Georgia vào năm 2018 và 2022, nhưng các chiến dịch tranh cử của bà đã góp phần xây dựng một liên minh đa thế hệ và đa chủng tộc. Liên minh này đã thúc đẩy tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đi bỏ phiếu.