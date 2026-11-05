Bên trong một siêu thị ở Bangkok (Ảnh: Bangkok Post).

Báo ThaiPBS ngày 5/11 đưa tin, người dân tại một số tỉnh phía bắc Thái Lan đã mua các túi trang bị nhu yếu phẩm để trữ đủ thực phẩm, nước uống đóng chai cùng các vật dụng cần thiết khác đủ dùng trong 72 giờ trong tình huống khẩn cấp.

Một số cửa hàng bách hóa đang bán các bộ túi trang bị nhu yếu phẩm với mức giá dao động từ 350 baht (hơn 10 USD) đến 999 baht (gần 30 USD). Một chủ cửa hàng tại Chiang Mai cho biết ông đã đặt thêm hàng cho cửa hàng của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhưng cam kết sẽ không đẩy giá lên.

Nhiều người ở Thái Lan bắt đầu chuẩn bị sau khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) mới đây kêu gọi người dân chuẩn bị các túi ứng phó khẩn cấp cho 72 giờ đầu tiên đề phòng khi xảy ra thảm họa.

Đây là các túi chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng và các nhu yếu phẩm khác. Những chiếc túi này không chỉ đề phòng rủi ro do các cuộc xung đột quốc tế mà còn do các thảm họa thiên nhiên.

Thái Lan không nằm trong số các quốc gia bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, DDPM cho biết, việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bất ngờ.

Sau khi DDPM ban hành hướng dẫn về việc chuẩn bị “túi sinh tồn”, giới chức trách Thái Lan cũng đưa ra giải thích chi tiết và trấn an, tránh tình trạng người dân hoang mang.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Chaiyapruek Duangprapat hôm qua cho biết, thế giới hiện đang phải đối mặt với hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, do vậy Thái Lan không thể lơ là chủ quan dù nằm xa các khu vực xung đột.

NSC đã đề xuất một số kịch bản tiềm tàng để mỗi cơ quan chức năng có thể xây dựng phương án ứng phó tương ứng.

Ông Duangprapat cho biết những khuyến nghị về các biện pháp phòng ngừa tình huống khẩn cấp đã khiến một bộ phận người dân tại các tỉnh Chiang Mai, Nakhon Sawan, Phitsanuloke lo lắng. Ông nói, tâm lý này đã dẫn đến tình trạng người dân tích trữ thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác.

Tuy nhiên, ông khẳng định Thái Lan sở hữu nguồn an ninh lương thực đảm bảo, do vậy, người dân không cần thiết phải dự trữ quá nhiều thực phẩm.

Chủ tịch Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cũng cho biết các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay rất phức tạp, từ thiên tai, chiến tranh cho đến các cuộc tấn công mạng. Tuy phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ bên ngoài, nhưng Thái Lan vẫn may mắn có nguồn sản xuất lương thực lớn.

Ông cho rằng việc chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp là cần thiết, nhưng người dân không nên quá lo lắng và tích trữ hàng hóa đến mức gây xáo trộn thị trường.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết quân đội đã ưu tiên hàng đầu cho việc phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.