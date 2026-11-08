Bên trong một siêu thị ở Bangkok (Ảnh: Bangkok Post).

Chính phủ Thái Lan trong tuần qua đã đưa ra khuyến nghị người dân chuẩn bị các túi sinh tồn cho 72 giờ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng từ 3 đến 7 ngày trong tình huống khẩn cấp.

Theo kết quả khảo sát của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), phần lớn người dân Thái Lan tỏ ra khá bình tĩnh trước những khuyến nghị này.

Trong số hơn 1.300 người trưởng thành ở Thái Lan tham gia khảo sát từ ngày 2/11 đến 3/11, 77,6% số người được hỏi cho biết họ đã nghe nói về các khuyến cáo này, trong khi 22,4% trả lời chưa từng nghe qua.

Trong số những người đã biết về thông tin trên, mức độ lo ngại vẫn ở mức tương đối thấp. Gần 36% cho biết họ hoàn toàn không lo lắng và 32,8% không quá lo lắng, trong khi 26,9% tự nhận thấy khá lo lắng. Chỉ có 4,3% cho biết họ rất lo lắng.

Khi được hỏi liệu chính phủ Thái Lan có nên đưa ra khuyến cáo tương tự hay không, gần một nửa số người tham gia khảo sát (48,6%) cho rằng nên chờ đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, 36,1% nghĩ chính phủ nên đưa ra cảnh báo càng sớm càng tốt, nhưng 15,3% lại thấy không cần thiết phải phát cảnh báo.

Về những sự cố tiềm ẩn có thể thúc đẩy các hộ gia đình dự trữ nhu yếu phẩm, ngập lụt nghiêm trọng đứng đầu danh sách với 34,6%.

Tiếp theo là tình trạng thiếu hụt năng lượng (28,2%), trong khi 26,3% cho biết họ không lo ngại về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Các mối quan ngại khác bao gồm sự cố mất kết nối internet trên toàn quốc (24,3%), Chiến tranh Thế giới thứ ba (23%), tấn công mạng vào các hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng hoặc mạng lưới giao thông (21,2%), dịch bệnh bùng phát (18%), xung đột ở Trung Đông (17,6%) và hạn hán (17%).

Những mối lo ít được đề cập hơn bao gồm động đất lớn (13,8%), xung đột giữa Thái Lan và các nước láng giềng (13,6%), nắng nóng gay gắt (12,1%), chiến tranh ở châu Âu (11,7%), ô nhiễm khói bụi (6,7%) và bất ổn trong nước (6,4%).

Thái Lan không nằm trong số các quốc gia bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) cho biết, việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bất ngờ.

Sau khuyến cáo của DDPM, sức mua đối với các nhu yếu phẩm trong nước có xu hướng tăng nhẹ.

Theo báo Thairath, nhu cầu đối với thực phẩm và đồ uống tại Thái Lan tăng trung bình từ 5% đến 20%, bao gồm gạo, thực phẩm khô và đóng hộp, các sản phẩm từ sữa và nước uống trong những ngày gần đây.

Chính phủ Thái Lan khẳng định nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào và người dân không nên hoang mang và tích trữ quá nhiều.

Cục Thương mại Trong nước của Thái Lan đã yêu cầu các siêu thị và nhà bán lẻ chuẩn bị lượng hàng dự trữ an toàn đối với gạo, đồ đóng hộp, sữa và nước uống.

Cục trưởng Wattanasak Suea-iam cho biết các cửa hàng đã xác nhận người mua đang mua nhiều hơn một số mặt hàng. Các chuỗi cửa hàng cũng cam kết giữ đủ lượng dự trữ an toàn và liên tục bổ sung lên kệ để không thiếu hụt hàng hóa.