Người đàn ông tay không leo tòa nhà cao 101 tầng ở Đài Loan (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, sau một tiếng rưỡi, Alex Honnold, 40 tuổi, đã thành công lên tới đỉnh Taipei 101, tòa nhà cao 508m.

Mặc áo thun đỏ và giày leo núi đặt làm riêng màu vàng, anh leo nhanh lên tòa nhà kính và thép cao 101 tầng. Thời tiết quang đãng khi anh chinh phục mặt đông nam của tòa nhà.

Có lúc anh bước lên một bệ giữa chừng để vẫy tay xuống phía người hâm mộ và khán giả đang chụp ảnh màn chinh phục đầy kịch tính.

Những người theo dõi từ bên trong tòa nhà có thể được thấy đang "há hốc" nhìn và gõ vào kính khi Honnold leo qua khu đài quan sát bằng kính kín ở tầng 89.

Honnold mất 90 phút để lên tới đỉnh, nơi anh có thể được thấy giơ hai tay lên không trung nhìn xuống đám đông bên dưới.

Màn trình diễn táo bạo này đã thu hút hàng trăm khán giả dưới chân tháp và nhiều người khác theo dõi trực tuyến qua buổi phát sóng trực tiếp trên Netflix.

Phát biểu tại buổi họp báo sau đó, Honnold nói “thời gian là hữu hạn” và con người nên “sử dụng nó theo cách tốt nhất”. “Nếu bạn thực sự nỗ lực bạn có thể làm được những việc khó”, anh nói thêm.

Honnold đã chinh phục nhiều vách đá đáng sợ nhất thế giới và nổi tiếng toàn cầu năm 2017 sau khi leo “El Capitan” ở Yosemite vốn được giới leo núi ca ngợi là đỉnh cao về độ khó kỹ thuật trên khối đá granite khổng lồ này.

Honnold nói với phóng viên rằng việc leo Taipei 101 luôn là giấc mơ của anh, đồng thời cho biết đề nghị đầu tiên của anh từng bị từ chối. Anh không nêu thêm chi tiết về lý do.

“Để dự án thành hiện thực hơn một thập niên sau đó… Thật tuyệt vời. Một cơ hội lớn, một niềm vui lớn”, anh nói thêm.

Honnold là người đầu tiên leo tự do một mình trên Taipei 101 mà không có dây, đai bảo hộ hay lưới an toàn, nhưng không phải người đầu tiên leo lên tòa nhà này.

Nhà lãnh đạo Đài Loan đã chúc mừng Honnold trong một bài đăng Facebook ngày 25/1.

Chủ tịch Taipei 101, bà Janet Chia, viết trên Threads ngày 24/1 rằng bà xúc động khi biết người hâm mộ đã đi từ Singapore, Hong Kong và miền Nam Đài Loan để xem màn leo, đồng thời xin lỗi vì sự chậm trễ của sự kiện.

Ông Richard Bode, 34 tuổi, nói việc theo dõi sự kiện là “trải nghiệm có một không hai trong đời”.

Một khán giả khác chỉ được biết đến với tên Benson, 24 tuổi, gọi màn leo là “cực kỳ dũng cảm”. Những người như bà Lin Chia-jou, 54 tuổi, nói chia sẻ bà thấy việc này “đáng sợ” nhưng ngưỡng mộ sự nỗ lực mà Honnold đã bỏ ra để đạt được giấc mơ.

“Leo một tòa nhà chọc trời là giấc mơ cả đời của tôi. Vì vậy tôi sẽ leo tự do một mình Taipei 101… Không dây, không thiết bị, chỉ có tôi và tòa nhà”, Honnold nói trong video quảng bá cho thử thách trên trang Facebook của Netflix ngày 20/1.

Honnold tuyên bố đây sẽ là “màn leo tự do đô thị lớn nhất” từng được thực hiện.

Năm 2004, Alain Robert, biệt danh “Người nhện Pháp”, là người đầu tiên leo tòa nhà chọc trời này, nhưng khi đó trời mưa và ông có sử dụng dây an toàn.