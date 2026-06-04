Người đàn ông Nepal sống sót trên đỉnh Everest sau 6 ngày không đồ ăn

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Reuters).

Ông Dawa Sherpa (52 tuổi) được nhìn thấy lần cuối vào khoảng ngày 29/5 khi đang xuống núi. Dù khách leo núi người Ba Lan mà ông dẫn đường đã về đến trạm căn cứ an toàn, ông Dawa lại bặt vô âm tín. Cặp đôi này nằm trong số những người cuối cùng có mặt trên núi khi mùa leo núi kết thúc và các tuyến đường bắt đầu bị tháo dỡ.

Đến sáng 4/6, một đội dọn dẹp vệ sinh đã phát hiện ra ông Dawa khi ông đang cố bò xuống các sườn núi đầy tuyết quanh thác băng Khumbu, ngay phía trên trạm căn cứ.

Ngay lập tức, ông được đưa xuống nơi an toàn, cho ăn uống và được trực thăng cứu hộ chuyển thẳng đến Bệnh viện HAMS ở Kathmandu. Tại đây, vợ và con gái ông, những người thậm chí đã bắt đầu làm lễ tang cho ông đến ngày thứ hai, đang nghẹn ngào chờ đợi.

"Lúc đầu nghe tin, chúng tôi còn không dám tin đó là cha mình. Gia đình đã phải xin ảnh chụp gửi về để xác nhận chính xác rồi mới dám vỡ òa hạnh phúc", Mendo Lhamu Sherpa, con gái của ông Dawa chia sẻ.

Theo giới chức trách, ông Dawa đã sống sót suốt gần một tuần trong tình trạng không có thức ăn, nước uống và oxy phụ trợ.

Nhóm người phát hiện ra ông thuộc Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm lắp đặt thang và dây thừng ở đầu mùa leo núi, sau đó tháo dỡ thiết bị và dọn dẹp hiện trường khi các đoàn leo núi rời đi.

Tháng 5 năm nay ghi nhận mùa leo núi bận rộn nhất trong lịch sử trên đỉnh núi cao nhất thế giới, với hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên chinh phục đỉnh Everest. Mùa giải năm nay khởi đầu muộn hơn thường lệ do một khối băng khổng lồ chặn lối đi ngay phía trên trạm căn cứ, khiến các đội ngũ phải mất khoảng 2 tuần để khơi thông.