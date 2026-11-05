Ông Ossoff là ngôi sao đang lên trong đảng Dân chủ và được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 (Ảnh: AFP).

Ông Jon Ossoff đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Georgia, đánh bại đối thủ Mike Collins thuộc đảng Cộng hòa. Chiến thắng giúp chính trị gia đảng Dân chủ giữ lại chiếc ghế quan trọng tại bang Georgia, nơi Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Ossoff, 39 tuổi, là thành viên trẻ nhất Thượng viện Mỹ. Ông cũng là thượng nghị sĩ đảng Dân chủ duy nhất phải bảo vệ ghế tại một bang mà ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gần nhất. Vì vậy, cuộc đua tại Georgia được xem là một trong những cuộc cạnh tranh đáng chú ý của kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Chiến thắng tại Georgia lần này giúp ông Ossoff tiếp tục giữ ghế, đồng thời củng cố vị thế của chính trị gia 39 tuổi trong đảng Dân chủ.

Mặc dù chính trị gia trẻ tuổi này từng tuyên bố ông "hoàn toàn không có ý định tranh cử tổng thống", nhưng chiến thắng tại Georgia đã củng cố vị thế của ông trong đảng, chỉ hai năm trước kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo.

Đối với những người ủng hộ, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc ông Ossoff giữ được ghế tại Thượng viện, mà còn ở hình ảnh một chính trị gia trẻ có khả năng tạo ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc.

Gracie Surface, 26 tuổi, một người ủng hộ ông Ossoff, nói rằng cô hy vọng ông sẽ tranh cử tổng thống. "Chúng tôi cần ông ấy. Chúng tôi cần một luồng gió mới, những gương mặt trẻ trung hơn", cô nói sau khi bỏ phiếu tại Atlanta, Georgia.

Thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ

Ông Jon Ossoff có tên đầy đủ là Thomas Jonathan Ossoff, sinh ngày 16/2/1987 tại Atlanta, bang Georgia. Ông lớn lên tại thành phố này và theo học tại trường Paideia, một trường tư thục ở Atlanta.

Năm 2009, ông Ossoff tốt nghiệp Trường Dịch vụ Đối ngoại thuộc Đại học Georgetown với bằng cử nhân khoa học. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), nhận bằng thạc sĩ năm 2013.

Trước khi bước vào chính trường, ông từng làm trợ lý cho nghị sĩ John Lewis, một biểu tượng của phong trào đấu tranh đòi quyền công dân tại Mỹ. Theo Washington Post, khi mới 17 tuổi, ông Ossoff đã viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ với John Lewis. Bức thư giúp ông có cơ hội thực tập tại văn phòng của vị nghị sĩ bang Georgia. Nghị sĩ Lewis trở thành người cố vấn có ảnh hưởng lớn đến con đường hoạt động chính trị của Ossoff.

Sau thời gian làm việc với John Lewis, Ossoff chuyển sang hỗ trợ nghị sĩ Hank Johnson, tập trung vào các vấn đề đối ngoại và chính sách quốc phòng. Ông làm việc tại văn phòng của Johnson trong giai đoạn 2007-2012.

Năm 2013, ở tuổi 26, ông Ossoff điều hành một công ty sản xuất phim tài liệu, tập trung vào các cuộc điều tra về tham nhũng, tội phạm có tổ chức và những hành vi sai phạm.

Ông lần đầu thu hút sự chú ý trên chính trường toàn quốc vào năm 2017, khi tham gia cuộc bầu cử đặc biệt vào Hạ viện tại Georgia. Dù thất bại trước ứng viên Cộng hòa Karen Handel, chiến dịch của ông Ossoff đã gây chú ý bởi khả năng huy động tài chính và sự ủng hộ rộng rãi.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 1/2021, khi ông Ossoff đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm David Perdue trong cuộc bầu cử vòng hai tại Georgia. Chiến thắng này, cùng với chiến thắng của thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock, giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Ở tuổi 33, ông Ossoff trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất trong khóa Quốc hội thứ 117 và là thượng nghị sĩ gốc Do Thái đầu tiên của bang Georgia.

Đến năm 2017, Ossoff lần đầu tranh cử vào Hạ viện Mỹ trong một cuộc bầu cử bổ sung tại bang Georgia. Dù không giành chiến thắng, cuộc đua này giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi hơn trên chính trường Mỹ.

Bước ngoặt đến với vị nghị sĩ trẻ tuổi này là vào năm 2021. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai tại Georgia ngày 5/1/2021, ông Ossoff tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ ngày 20/1 cùng năm, khi mới 33 tuổi. Ở thời điểm đó, ông là thành viên trẻ nhất Thượng viện Mỹ và là người đầu tiên trong cơ quan này sinh vào thập niên 1980.

Tận dụng mạng xã hội

Kể từ khi bước chân vào Thượng viện, ông thu hút sự chú ý bằng những phiên chất vấn kéo dài, trong đó liên tục yêu cầu các quan chức chính quyền giải trình về những vấn đề gây tranh cãi.

Một trong những yếu tố giúp ông Ossoff nổi lên là khả năng sử dụng mạng xã hội để đưa thông điệp chính trị đến đông đảo công chúng. Theo phân tích của Guardian, ông đã tận dụng hiệu quả các video ngắn, những đoạn phát biểu được dàn dựng có chủ đích và cách xuất hiện trước ống kính để mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài bang Georgia.

Guardian dẫn nhận định của giáo sư Kathleen Hall Jamieson tại Trường Annenberg thuộc Đại học Pennsylvania, cho rằng ông Ossoff đã làm chủ phương tiện truyền thông của thời đại mình, tương tự cách cố Tổng thống John F. Kennedy từng nắm bắt sức mạnh của truyền hình.

Bên cạnh sự nghiệp chính trị, xuất thân gia đình và đời sống cá nhân của thượng nghị sĩ Ossoff cũng từng được báo chí Mỹ đề cập.

Mẹ ông là người nhập cư từ Australia sang Mỹ khi còn trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Ossoff từng chia sẻ về ảnh hưởng của nền tảng gia đình và quá trình trưởng thành trong cộng đồng Do Thái đối với quan điểm sống của mình.

Ông Ossoff kết hôn với bác sĩ Alisha Kramer và cả hai hiện sinh sống tại Atlanta cùng hai con gái. Trong đêm ông Ossoff giành chiến thắng ở cuộc bầu cử vòng hai năm 2021, bà vẫn làm ca trực tại bệnh viện.

Vì sao được ví như "Obama thứ hai"?

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chào đón ông Jon Ossoff một sự kiện vận động bầu cử ở bang Georgia (Ảnh: Reuters).

Khả năng diễn thuyết, phong cách xuất hiện trước công chúng và những màn chất vấn chính quyền đương nhiệm khiến ông ngày càng gây chú ý, thậm chí được so sánh với cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông cũng thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tay áo sơ mi xắn cao như phong cách của ông Obama. Cựu Tổng thống Mỹ cũng từng xuất hiện trong chiến dịch vận động tranh cử nhằm ủng hộ Ossoff.

"Khi ông ấy phát biểu, tôi nghĩ đến cựu Tổng thống Barack Obama", Mary, một nữ tình nguyện viên vận động tranh cử ngoài 60 tuổi, nói. Bà cho rằng sự tương đồng nằm ở khả năng đồng cảm và cách thể hiện chân thực của ông Ossoff.

Catherine Urbain, một nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng đánh giá ông Ossoff có những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực thụ. Bà nhớ lại lần tham dự sự kiện vận động cho ứng viên tổng thống Dân chủ Kamala Harris cách đây 2 năm, khi ông Ossoff bước lên sân khấu.

"Khi nghe ông ấy phát biểu lúc đó, tôi đã nghĩ: Người đàn ông này thật xuất sắc. Ông ấy sẽ trở thành tổng thống", bà kể lại.

Ông Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ, vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân chủ. Việc ông Obama trực tiếp đến vận động ủng hộ ứng viên trẻ tuổi càng khiến sự so sánh này được chú ý, sau khi thông tin này từng xuất hiện trong một bài viết của New York Times.

Ở tuổi 39, sau hai nhiệm kỳ liên tiếp được cử tri Georgia lựa chọn, Jon Ossoff đang trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên chính trường Mỹ.

Chiến thắng tại Georgia giúp Ossoff có thêm nền tảng để tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời đánh dấu một bước tiến trong quá trình xây dựng vị thế chính trị của một gương mặt trẻ thuộc đảng Dân chủ, người đang được một bộ phận cử tri kỳ vọng có thể trở thành nhân vật quan trọng trong tương lai của đảng này.

Tuy nhiên, việc được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 không đồng nghĩa với việc ông đã có quyết định tham gia cuộc đua. Chính ông Ossoff từng tuyên bố không có hứng thú tranh cử tổng thống.