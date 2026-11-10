Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Cuộc họp diễn ra trong các ngày 9-1-0/11, giữa lúc đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên những câu hỏi về định hướng chính sách đối ngoại của Washington thời gian tới.

Các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản tại Paris lần này diễn ra cùng thời điểm nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra ở châu Âu, trong đó có thủ đô nước Pháp, gần đây.

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột Iran, năng lượng và trí tuệ nhân tạo là những chủ đề chính được đưa ra thảo luận. Nhiều đồng minh của Mỹ muốn biết Tổng thống Trump dự định xử lý từng vấn đề như thế nào.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kể từ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, một phần do những chính sách không được lòng cử tri, trong đó có cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump sẽ thay đổi chính sách đối ngoại. Quyết định nhân sự lớn đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ sau bầu cử là bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller, một nhân vật ủng hộ đường lối cứng rắn, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Miller từng đưa ra những quan điểm cứng rắn về cả chính sách đối nội và đối ngoại.

Ngoại trưởng Rubio được nhiều người nhìn nhận là gương mặt có cách tiếp cận mềm mỏng hơn so với phong cách của ông Trump đối với cả đồng minh lẫn đối thủ. Tuy nhiên, đã xuất hiện những đồn đoán rằng ông Rubio có thể sẽ sớm rời chính quyền để chuẩn bị cho cuộc đua tổng thống năm 2028.

Về cuộc chiến Nga - Ukraine, ông Trump từng đề cập đến khả năng hợp tác với châu Âu để chấm dứt xung đột. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner gặp quan chức Ukraine và Nga tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong tuần này để đàm phán.

Ông Rubio cho biết các bảo đảm an ninh cho Ukraine và phần còn lại của châu Âu sau chiến tranh là mối quan tâm hàng đầu của các đồng minh.

“Đã có một số tiến triển trong việc xây dựng cấu trúc bảo đảm an ninh sau xung đột”, ông Rubio nói với các phóng viên trước khi lên đường tới Paris. Ông cho biết chưa có nội dung nào được hoàn tất và có thể sẽ đạt thêm tiến triển tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, Qatar và các bên trung gian khác đề xuất một giải pháp tạm thời nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột với Iran.

Ông Rubio cho rằng các bên chưa tiến gần tới một đột phá, đồng thời nhắc lại Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhận định hoạt động ngoại giao cho đến nay chưa đạt hiệu quả do những yêu cầu của Tehran “đơn giản là không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông dự đoán các đồng minh sẽ đặt nhiều câu hỏi về cuộc xung đột với Iran và những bước đi tiếp theo.

Cuộc họp G7 lần này diễn ra sau một cuộc gặp ngoại giao quy mô lớn hơn do ông Rubio chủ trì tại Atlanta cách đây hơn một tuần, với sự tham dự của các ngoại trưởng G20.