Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về loạt vấn đề "nóng"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow, Nga ngày 20/1 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao năm 2025 của Nga vào ngày 20/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nêu lập trường của Moscow về hàng loạt vấn đề khu vực và quốc tế.

Xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moscow cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Chúng tôi cam kết, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Lavrov nói.

Theo ông, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách làm suy yếu những nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho xung đột Ukraine, đồng thời tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về Ukraine. Ông cũng cho biết EU đang nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Ông Lavrov khẳng định Nga chưa bao giờ thiếu thiện chí trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng phương Tây đã tìm cách làm đổ vỡ mọi thỏa thuận.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ kiên định bảo vệ lợi ích của mình và sẽ không cho phép các quyền hợp pháp của mình bị xâm phạm.

“Nga sẽ nhất quán bảo vệ lợi ích của mình, không xâm phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không cho phép các quyền hợp pháp của chúng tôi bị đối xử một cách tùy tiện”, ông Lavrov nêu rõ.

Nga sẽ tiến hành đối thoại với các đối tác quốc tế dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nước nào sẵn lòng hợp tác trên cơ sở có đi có lại và không dùng đến sự đe dọa. Ông Lavrov cũng cho biết mọi nỗ lực nhằm cô lập Nga đều đã thất bại.

Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tận dụng các cuộc họp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ trong tuần này để tìm cách thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine.

Ngoại trưởng Nga tin rằng Mỹ nhận thức được sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất các giải pháp có tính đến nhu cầu này. Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và châu Âu đang gấp rút tìm cách áp đặt ý tưởng về một lệnh ngừng bắn lên Mỹ.

“Nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể cho phép chính quyền Kiev tái vũ trang một lần nữa, có thời gian phục hồi và lại tấn công Nga”, ông Lavrov nói thêm.

Tình hình Iran, Venezuela

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga quan tâm đến việc giúp hạ nhiệt căng thẳng ở tất cả các khu vực, bao gồm Venezuela và Iran.

“Chúng tôi quan tâm đến việc góp phần giảm căng thẳng tại tất cả các điểm nóng hiện nay mà tôi đã nêu, dù là Venezuela hay đặc biệt là tình hình Iran”, ông Lavrov nói.

Hội đồng Hòa bình Gaza

Ông Lavrov cho biết Nga đã nhận được từ Mỹ dự thảo điều lệ của Hội đồng Hòa bình Gaza.

“Gần đây chúng tôi đã nhận được các đề xuất cụ thể, bao gồm dự thảo điều lệ cho cấu trúc này…”, ông nói.

Theo ông Lavrov, sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump cho thấy Mỹ đã nhận ra sự cần thiết của việc tập hợp một nhóm quốc gia để giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc thành lập một Nhà nước Palestine vẫn là yếu tố then chốt cho giải pháp đối với Gaza trong bối cảnh sáng kiến Hội đồng Hòa bình được công bố.

“Chúng tôi cũng tin rằng, để đạt được một giải pháp lâu dài tại Trung Đông, quyết định của Liên hợp quốc về việc thành lập một Nhà nước Palestine cuối cùng phải được thực thi, và tôi muốn nhấn mạnh rằng tiêu chí này vẫn hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh sáng kiến gây chú ý hiện nay của Tổng thống Trump về việc thành lập Hội đồng Hòa bình”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Vấn đề Greenland

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, trước đây, rất khó tưởng tượng rằng những tranh cãi liên quan tới Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Mỹ muốn sáp nhập, có thể đặt ra nghi vấn cho sự đoàn kết của NATO.

“Các xu hướng khủng hoảng đang gia tăng ngay trong chính xã hội phương Tây. Greenland là một ví dụ rõ ràng cho những gì mọi người đang nói đến, và là tâm điểm của các cuộc thảo luận mà trước đây rất khó có thể hình dung, bao gồm cả triển vọng duy trì NATO như một khối quân sự - chính trị thống nhất của phương Tây”, ông Lavrov nhận định.

Ông Lavrov dự đoán, các tranh chấp liên quan đến thuế quan giữa Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài.

“Những hành động này, trước hết là từ phía Mỹ, cùng với các vấn đề phát sinh giữa Mỹ và châu Âu, cũng như những vấn đề tồn tại giữa Mỹ và rất nhiều quốc gia trên thế giới liên quan đến thuế quan, thuế nhập khẩu, các biện pháp trừng phạt và những biện pháp khác, phản ánh một sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường toàn cầu. Tất cả những quá trình này đều đang diễn ra và theo quan điểm của tôi sẽ còn kéo dài trong thời gian khá lâu”, Ngoại trưởng Nga cho biết thêm.

Quan hệ Nga - Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov đánh giá mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là “chưa từng có tiền lệ” về mức độ và chiều sâu, cũng như về sự tương đồng trong lập trường liên quan đến diễn biến tình hình tại Á - Âu và trên toàn thế giới

Quan hệ với phương Tây

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các nhà lãnh đạo EU vẫn theo đuổi lập trường gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Nhà ngoại giao Nga nhận định, các hành động của Nhà Trắng liên quan đến an ninh quốc tế thiếu nhất quán và thể hiện thái độ coi nhẹ luật pháp quốc tế.

Ông Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một quan hệ đối tác Á - Âu mở rộng.

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến chủ chốt mang tính chiến lược do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất, trước hết là việc hình thành một quan hệ đối tác Á - Âu mở rộng và, trên cơ sở đó, xây dựng một cấu trúc an ninh toàn lục địa, bình đẳng và không thể chia cắt”, ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng cho rằng Tổng thống Trump là người thực tế và hiểu được sự cần thiết của việc không chỉ tập hợp các quốc gia dưới sự lãnh đạo của Mỹ, mà còn phải tính đến lợi ích của họ.

Ngoại trưởng Lavrov xác nhận Nga đang duy trì tiếp xúc với Mỹ về khu vực Balkan, và phía Mỹ cũng sẵn sàng phát triển các kênh liên lạc này, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.

Trật tự quốc tế

Ngoại trưởng Nga cho rằng những quy tắc ứng xử lâu đời trên toàn cầu đã bị đảo lộn và bị thay thế bằng “lẽ phải của kẻ mạnh”.

Ông cho biết những thay đổi trong trật tự quốc tế không chỉ được cảm nhận ở Nam Bán cầu và Đông Bán cầu, mà còn ngay trong chính phương Tây, đồng thời dẫn chứng cuộc khủng hoảng mới nhất xoay quanh Greenland và nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Ông Lavrov nhận định tình hình này đã gây ra một “cú sốc” đối với Tây Âu, khi “trật tự dựa trên luật lệ” - vốn được phương Tây sử dụng trong nhiều năm - nay lại đang bị viết lại chỉ bởi một quốc gia duy nhất là Mỹ.

Ông cũng bình luận về những nỗ lực gần đây của phương Tây nhằm đối phó với lợi thế kinh tế của Trung Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt và thuế quan, cho rằng những quy tắc đã làm nền tảng cho quan hệ kinh tế quốc tế trong nhiều năm qua đã bị phớt lờ.