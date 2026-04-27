Ngoại trưởng Iran gặp Tổng thống Nga, bàn cách chấm dứt cuộc chiến với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp ở Saint Petersburg ngày 27/4 (Ảnh: Getty).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Saint Petersburg hôm nay 27/4.

Hai bên đã thảo luận về cam kết của Moscow đối với mối quan hệ chiến lược với Tehran, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin.

Cuộc gặp diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ vào cuối tuần trước.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran.

“Người dân Iran đang chiến đấu một cách dũng cảm và anh hùng vì chủ quyền của họ”, Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết Nga hy vọng người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn thử thách và gian truân này, và hòa bình sẽ sớm được thiết lập.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình, cùng với các quốc gia trong khu vực, để giúp mang lại hòa bình cho Trung Đông càng sớm càng tốt.

“Về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo lợi ích của các bạn và lợi ích của tất cả các dân tộc trong khu vực, để hòa bình có thể đạt được càng sớm càng tốt”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cũng cho biết ông đã nhận được thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

“Xin hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới Lãnh tụ Tối cao về thông điệp này và những lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe và hạnh phúc”, Tổng thống Putin nói với Ngoại trưởng Araghchi.

Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn Tổng thống Putin vì sự ủng hộ liên tục của Nga dành cho Iran. Ông ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và cho rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố.

“Chúng tôi đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Iran duy trì được những đồng minh và bạn bè tốt như Nga", ông Araghchi nói khi ngồi đối diện với ông Putin.

“Chúng tôi cảm ơn ngài vì lập trường vững chắc và không lay chuyển trong việc ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Araghchi nói thêm.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết người dân Iran đã “chứng minh cho toàn thế giới thấy” rằng họ có khả năng chống lại các cuộc tấn công của Mỹ bằng sự kiên cường và lòng dũng cảm của mình và sẽ tiếp tục cuộc chiến này.

Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Iran cho biết ông dự định thảo luận về việc phối hợp với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Sau cuộc hội đàm, ông Araghchi nói với các phóng viên rằng Mỹ đã đề nghị Iran đàm phán và Tehran đang phân tích đề nghị này.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này có thể chống lại siêu cường lớn nhất thế giới và Washington đã không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình. Theo ông, đây là lý do Mỹ đang đề nghị Iran tổ chức đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Trợ lý tổng thống Yury Ushakov và lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Igor Kostyukov cũng tham gia cuộc hội đàm. Phái đoàn Iran còn có Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi và Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali.