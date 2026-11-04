Các robot mặt đất của Ukraine trên chiến trường (Ảnh: Getty).

Ukraine đang mở rộng lực lượng robot quân sự nhằm chuyển những nhiệm vụ nguy hiểm từ con người sang máy móc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, binh sĩ vẫn phải mạo hiểm tính mạng để duy trì hoạt động của các thiết bị này.

Bởi trên thực tế, để duy trì hoạt động của các cỗ máy này, nhân sự con người vẫn phải tiếp cận những khu vực có nguy cơ hứng hỏa lực đối phương.

Thay thế trong các nhiệm vụ nguy hiểm

Các lữ đoàn Ukraine cho biết nước này muốn thay thế càng nhiều binh sĩ càng tốt trong những nhiệm vụ và vị trí nguy hiểm bằng robot và máy bay không người lái (UAV). Công nghệ hiện đã phát triển đến mức người điều khiển có thể vận hành một số robot quân sự từ khoảng cách hàng chục km. Điều này giúp người điều khiển tránh xa hỏa lực của đối phương.

Tuy nhiên, dù các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) có thể thay thế binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm, các quân nhân khác vẫn phải tiếp cận gần khu vực giao tranh để chuẩn bị, triển khai, bảo dưỡng và thu hồi chúng.

"Hiện nay, vai trò của con người vẫn là yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu", ông Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu bộ phận hệ thống robot thuộc Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, cho biết.

Theo ông, vẫn cần có người thay pin, bảo dưỡng và xử lý các sự cố kỹ thuật. Để duy trì hoạt động của robot, binh sĩ có thể phải thay thế linh kiện hư hỏng, sửa lốp bị thủng và nạp lại đạn dược.

Các robot mặt đất của Ukraine thường được thiết kế với chi phí tương đối thấp và có thể chấp nhận tổn thất, qua đó hạn chế thiệt hại khi một thiết bị bị phá hủy.

Do mục đích chính của nó là bảo vệ binh sĩ, các đơn vị có thể quyết định không mạo hiểm tính mạng con người để thu hồi một robot bị hư hại. Tuy nhiên, lực lượng hỗ trợ vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống robot.

Nhiều robot được thiết kế để có thể thay đổi cấu hình cho các nhiệm vụ khác nhau. Nhờ đó, binh sĩ chỉ cần thay thiết bị chuyên dụng thay vì phải sử dụng một cỗ máy riêng cho từng nhiệm vụ.

Ông David Roberts, Giám đốc điều hành ARX Robotics UK, chi nhánh tại Anh của công ty công nghệ quốc phòng Đức cùng tên, cho biết một số robot của công ty đang được sử dụng tại Ukraine.

Theo ông, các robot được thiết kế để binh sĩ có thể chuyển đổi cấu hình từ nhiệm vụ hậu cần sang mang thiết bị liên lạc hoặc mục đích khác chỉ trong vài giây.

Sự linh hoạt này giúp các đơn vị dễ dàng chuyển đổi nhiệm vụ cho robot. Tuy nhiên, binh sĩ vẫn phải ở đủ gần tiền tuyến để thực hiện việc thay đổi cấu hình.

Các binh sĩ hỗ trợ luôn cố gắng đứng xa khu vực giao tranh nhất có thể, nhưng tầm hoạt động của robot và yếu tố kỹ thuật khác vẫn hạn chế khả năng này.

Một số công ty tại Ukraine cũng cử nhân viên đến các khu vực gần giao tranh để duy trì hoạt động của robot.

Binh sĩ điều khiển các robot (Ảnh: Getty).

Nhiều thách thức

Nhà sản xuất UGV Ukraine DevDroid cho biết các robot hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, phải đối mặt với bùn đất, tình trạng quá nhiệt, va đập và tác chiến điện tử. Sau một số nhiệm vụ, chúng cần được kiểm tra, cập nhật hoặc sửa chữa.

Do đó, công ty triển khai các đội kỹ thuật lưu động đến hỗ trợ các đơn vị sử dụng robot, trong đó có cả khu vực tiền tuyến.

Một thách thức khác là khả năng tự hành của UGV vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Dù công nghệ đã đạt được những bước tiến, phần lớn robot mặt đất vẫn phụ thuộc nhiều vào điều khiển từ xa thay vì tự định hướng và hoàn thành nhiệm vụ độc lập. Điều này có thể khiến chúng bị mắc kẹt khi xảy ra sự cố.

Sự phụ thuộc vào kết nối liên tục cũng hạn chế khả năng bố trí người điều khiển ở những vị trí an toàn trên chiến trường.

Vấn đề tương tự cũng xuất hiện với UAV. Ukraine đang phát triển công nghệ cho phép phi công điều khiển UAV từ khoảng cách xa hơn nhiều so với khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, các đội hỗ trợ vẫn phải hoạt động gần chiến trường.

Một số người điều khiển UAV có thể vận hành thiết bị từ những địa điểm tương đối an toàn, cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm. Dù vậy, vẫn cần có người chuẩn bị, trang bị vũ khí và phóng UAV tại khu vực cần triển khai.

Ông Dmytro "Liber" Zhluktenko, cựu nhân viên điều khiển UAV, hiện là chuyên gia phân tích rút kinh nghiệm chiến đấu thuộc Trung đoàn Hệ thống không người lái số 413 "RAID" của Ukraine, cho biết công nghệ liên lạc vệ tinh cho phép các đơn vị bố trí phi công ở bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng ổn định.

Tuy nhiên, theo ông, điều đó không loại bỏ nhu cầu về các nhóm hỗ trợ mặt đất, những người trực tiếp gắn thuốc nổ và đưa UAV ra khỏi hầm trú ẩn trước khi triển khai.

Ukraine đang tìm cách giảm những rủi ro này bằng việc cải thiện tầm hoạt động, độ tin cậy và khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp của robot, đồng thời nâng cấp các giải pháp kết nối. Những cải tiến này cho phép các đội hỗ trợ hoạt động xa tiền tuyến hơn.

Kiev cũng ngày càng sử dụng robot mặt đất để thu hồi những robot mặt đất khác, thay vì cử các đội nhân viên thực hiện nhiệm vụ này. Các công ty đang thiết kế linh kiện và pin có thể thay thế nhanh hơn, qua đó rút ngắn thời gian binh sĩ phải bảo dưỡng robot ngay trên chiến trường.

Tăng cường khả năng tự hành cũng là một ưu tiên, giúp robot thực hiện nhiệm vụ với ít sự can thiệp của con người hơn.

Một đơn vị hệ thống không người lái của Ukraine trong tuần này thông báo một robot đã hoàn thành chuyến vận chuyển hàng tiếp tế dài khoảng 19km, gần như hoàn toàn tự động. Đơn vị này cho biết đây là nhiệm vụ đầu tiên thuộc loại này được thực hiện trong điều kiện chiến đấu.

Ông Mykyta Rozhkov, Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty công nghệ quốc phòng Ukraine Frontline Robotics, nói rằng ngày càng có nhiều hệ thống được tích hợp các tính năng tự hành.

Tương lai của UAV và robot sẽ nằm ở việc phát triển khả năng tự hành. Giới chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp phần mềm cho phép các hệ thống này thực hiện nhiều chức năng độc lập hơn, qua đó giảm sự phụ thuộc vào kết nối liên tục với người điều khiển.

Dù còn những hạn chế, robot đang giúp binh sĩ Ukraine không phải trực tiếp đảm nhận một số công việc nguy hiểm nhất trên chiến trường.