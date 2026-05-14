Nghị sĩ Philippines trốn truy nã sau khi cố thủ trong tòa nhà quốc hội

Thượng nghị sĩ Philippines Ronald dela Rosa (Ảnh: SCMP).

Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano ngày 14/5 cho biết, thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa, một đồng minh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, hiện không còn ở trong tòa nhà Thượng viện, nơi ông đã ẩn náu kể từ ngày 11/5.

“Lực lượng hiến binh xác nhận rằng ông ấy không còn ở trong tòa nhà”, ông Alan Peter Cayetano nói với các phóng viên.

Theo một số nguồn tin, ông Rosa đã lẻn ra ngoài trong đêm.

Trong khi đó, sáng sớm ngày 14/5, khi tiến vào tòa nhà Thượng viện đang được canh gác nghiêm ngặt, luật sư của ông Rosa là Jimmy Bondoc cho biết ông đã nói chuyện với thân chủ trong đêm và tin rằng ông ấy vẫn ở bên trong.

“Tôi đã hỏi ông ấy liệu ông có kế hoạch rời đi không, ông ấy nói là không”, ông Bondoc nói với các phóng viên.

Thượng nghị sĩ Ronald Bato dela Rosa, cựu cảnh sát trưởng quốc gia và là người thực thi hàng đầu trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đang bị ICC truy nã vì tội ác chống lại nhân loại. Ông giám sát một cuộc trấn áp quyết liệt khiến hàng nghìn người bị nghi là buôn bán ma túy bị sát hại.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines. Trước đó vài giờ, ông Rosa, 64 tuổi, đã kêu gọi những người ủng hộ huy động lực lượng trên mạng xã hội. Ông cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đang đến để bắt giữ mình.

Vụ nổ súng đã gây ra sự hỗn loạn. Cảnh sát và lính gác vũ trang đã hiện diện dày đặc tại tòa nhà Thượng viện, lực lượng thủy quân lục chiến cũng được huy động đến để tăng cường an ninh.

Cảnh sát đã tạm giam một người, thu giữ vỏ đạn và băng đạn súng trường tấn công. Giới chức trách đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định những cá nhân cố gắng xâm nhập vào Thượng viện.

ICC đã công bố lệnh bắt giữ ông vào ngày 11/5. ICC xác nhận đã ban hành lệnh bắt giữ ông, viện dẫn các vụ việc khiến 32 người thiệt mạng từ năm 2016 đến năm 2018.

Lệnh này đề ngày từ tháng 11 năm ngoái, trong khi ông đã nộp đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa án Tối cao, lập luận rằng ICC không có thẩm quyền tại Philippines sau khi nước này rút khỏi thể chế này vào năm 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài DZBB phát sóng sáng sớm ngày 14/5, ông Rosa nói rằng ông sẽ "huy động mọi biện pháp hiện có" để ngăn cản việc giao ông cho ICC. Ông Rosa cũng phủ nhận sự liên quan đến các hoạt động trái pháp luật. Không rõ cuộc phỏng vấn này được thực hiện khi nào.