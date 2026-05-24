Nghi phạm vụ nổ súng gần Nhà Trắng từng nhiều lần chạm mặt Mật vụ

Hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng ngày 23/5 (Ảnh: Reuters).

Nghi phạm Nasire Best, 21 tuổi, đã bị các đặc vụ Mỹ bắn chết trong vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng ngày 23/5. Theo Fox News, nghi phạm đến từ Maryland.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận, các sĩ quan đã bắn trả một đối tượng mà cơ quan này cho biết đã tiếp cận trạm kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng và nổ súng về phía họ.

Nghi phạm được cho là đã sử dụng một khẩu súng ngắn và đi lại dọc theo một tuyến phố trước khi rút súng và bắn bên ngoài Nhà Trắng.

Theo người phát ngôn, nghi phạm sau đó đã chết khi được đưa đến một bệnh viện trong khu vực.

Cơ quan Mật vụ cho biết các sĩ quan Mật vụ không bị thương, trong khi Tổng thống Donald Trump đang có mặt trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Tổng thống Mỹ được xác nhận an toàn sau vụ việc.

Hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Điểm đặc biệt là nghi phạm này không phải gương mặt mới, mà là đối tượng từng có tiền án tiền sự và nhiều lần chạm mặt lực lượng Mật vụ, theo hồ sơ tòa án. Một điểm đáng chú ý nữa, theo Reuters, Best là một đối tượng "có vấn đề về tâm lý".

Best từng một lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần và một lần khác bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi tự xưng “mình là Chúa Giê-su”.

Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của Best bao gồm bài đăng với nội dung được cho là đe dọa bạo lực đối với Tổng thống Mỹ Donad Trump. Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Best viết: “Tôi thực sự là con của Chúa”.

Theo một hồ sơ của tòa án, các sĩ quan Mật vụ Mỹ đã chạm trán Best nhiều lần gần Nhà Trắng vào mùa hè năm ngoái. Best “được Cơ quan Mật vụ biết đến” vì “thường xuyên đi lại trong khu vực gần Nhà Trắng để hỏi cách vào các lối khác nhau”.

Các tài liệu tòa án cho biết, Best bị cưỡng chế nhập viện vào ngày 26/6/2025 vì tội “cản trở phương tiện đi vào” một phần khuôn viên Nhà Trắng.

Hồ sơ tòa án cũng ghi chép lại rằng, vào ngày 10/7/2025, Best đã phớt lờ các biển báo cảnh báo và đi vào khu vực cấm bên ngoài Nhà Trắng, nơi nhiều sĩ quan đã chặn đối tượng này lại. Best thậm chí tự xưng là Chúa Giê-su và nói “rằng ông ta muốn bị bắt”.

Cho đến nay, động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được công bố và cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra. Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận đang thu thập thông tin về vụ việc.

Tổng thống Trump, 79 tuổi, đã trở thành mục tiêu của 3 vụ ám sát hụt. Vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 25/4 khi một nghi phạm có vũ trang xông vào trạm kiểm soát an ninh gần phòng khiêu vũ nơi ông tham dự một buổi dạ tiệc truyền thông.