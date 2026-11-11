Căn cứ RAF Fairford ở Anh (Ảnh: AFP).

Theo các công tố viên liên bang Mỹ, từ một nhà tù ở New York, Mohammad Dawood Al-Saadi, nghi phạm mang quốc tịch Iran và Iraq, bị cáo buộc đã sử dụng các tin nhắn mã hóa trong các cuộc gọi cho gia đình để chỉ đạo thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ RAF Fairford ở Anh vào tháng 9.

Căn cứ RAF Fairford là nơi các máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú trong chiến dịch tập kích Iran.

Nghi phạm Al-Saadi bị cho là có liên hệ với tổ chức Kataib Hezbollah. Người đàn ông này bị bắt vào đầu năm nay với một loạt cáo buộc liên quan đến việc tham gia vào các âm mưu khủng bố tại Mỹ và các cuộc tấn công ở châu Âu. Al-Saadi đang bị giam giữ tại Trung tâm Tạm giam Metropolitan, một nhà tù liên bang ở Brooklyn, New York.

Trong thời gian ngồi tù, Al-Saadi được cho là đã phối hợp với bên ngoài để chỉ đạo vụ tấn công nhắm vào căn cứ RAF Fairford.

Theo tài liệu của tòa án, Al-Hassani đã chỉ đạo các bước ban đầu của kế hoạch. Hắn bị cáo buộc đã ra lệnh tiến hành gián điệp theo dõi tại căn cứ và trả tiền cho những người không nêu tên để thu mua các xe tải và các thùng nhiên liệu. Hắn cũng giữ liên lạc với các tài xế khi họ tiếp cận, bao gồm cả khi họ chạm trán với lực lượng bảo vệ tại căn cứ.

Al-Saadi đã sử dụng biệt danh để chỉ đạo các thành viên gia đình mình ở Iraq chuyển tiền ủng hộ âm mưu. Hắn cũng yêu cầu các thành viên gia đình chuyển các tin nhắn về "công việc" cho một nhân vật trong mạng lưới.

Al-Saadi đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc ban đầu và đã nỗ lực tự bào chữa.

Vào tháng 9, cảnh sát Anh đã bắt giữ tổng cộng 7 người đàn ông bị nghi ngờ có âm mưu lái ô tô chứa đầy chất nổ lao vào căn cứ RAF Fairford. Tuy nhiên, sau đó, họ thả những người này do không tìm thấy chất nổ trong các xe tải.

Một vài người trong số những người đàn ông đó đã bị bắt lại vào cuối tháng 10 sau khi các nhà chức trách Anh nghi ngờ âm mưu tấn công căn cứ có liên quan đến Iran.

Tháng trước, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dường như đứng sau âm mưu tấn công căn cứ RAF Fairford.

Iran đã bác bỏ cáo buộc. Mặt khác, Tehran cảnh báo bất cứ căn cứ nào sử dụng để thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ Iran đều bị coi là mục tiêu đáp trả hợp pháp của Tehran.

Hơn một tháng sau vụ việc an ninh ở RAF Fairford, hôm 9/11, Mỹ tiếp tục sơ tán các máy bay quân sự khỏi căn cứ không quân Mildenhall ở Anh đến Đức sau khi phát hiện mối đe dọa tiềm tàng.