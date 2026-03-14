Nghi Lãnh tụ Iran bị thương nặng, Mỹ treo giải 10 triệu USD lấy thông tin

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran từ ngày 9/3 (Ảnh: Al Jazeera).

Khoản tiền thưởng này được đăng tải bởi chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn đang tiếp diễn, sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng.

Thông báo cho biết, Mỹ đang tìm kiếm thông tin cụ thể về ông Mojtaba Khamenei cũng như Phó Chánh văn phòng của ông là Ali Asghar Hejazi, Cố vấn quân sự Yahya Rahim Safavi, Cố vấn Ali Larijani, Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và Bộ trưởng Tình báo và An ninh Esmail Khatib.

Ngoài ra, thông báo cũng kêu gọi cung cấp thông tin về 4 quan chức chưa nêu tên và chưa công bố hình ảnh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), gồm: Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Cố vấn của Lãnh tụ tối cao, Chánh văn phòng quân sự tại Văn phòng Lãnh tụ tối cao, Tư lệnh của IRGC.

“Những cá nhân này chỉ huy và điều hành nhiều bộ phận khác nhau của IRGC, tổ chức lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động trên toàn thế giới”, thông báo nêu rõ.

Thông báo cũng cho biết kể từ khi được thành lập năm 1979, IRGC đã đóng vai trò lớn trong việc thực thi chính sách đối ngoại của Iran. Hiện nay lực lượng này kiểm soát những lĩnh vực rộng lớn của nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng mạnh trong chính trị nội bộ của Iran.

Trong một thông báo treo thưởng tương tự được đăng trên X, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết người cung cấp thông tin ngoài tiền thưởng còn có thể được hỗ trợ tái định cư.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel dọa tiếp tục nhắm vào ban lãnh đạo mới của Iran.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào đầu tuần này, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12/3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Một số báo cáo cho rằng ông bị gãy bàn chân, rách da mặt và bầm tím gần mắt trái, dù mức độ chính xác của những thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm qua nói rằng, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran đã bị thương nặng và có khả năng bị “biến dạng”. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Những phát biểu của ông Hegseth được xem là sự gia tăng sức ép từ phía Mỹ, khi liên hệ tình trạng của nhà lãnh đạo Iran với kết quả của chiến dịch quân sự trong việc làm gián đoạn hệ thống chỉ huy của Tehran. Các cuộc họp báo trước đó của Washington tránh đề cập chi tiết về thương tích của ông Mojtaba, thay vào đó tập trung cảnh báo Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba, tình trạng sức khỏe và mức độ xuất hiện trước công chúng của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chống chịu và sự gắn kết nội bộ của Iran.

Các quan chức Iran nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo vẫn được duy trì liên tục, dù 6 thành viên gia đình ông Mojtaba, bao gồm cả cha ông, cựu Lãnh tụ Tối cao Khamenei, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 28/2.