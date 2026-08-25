Nghệ sĩ nhào lộn người Nga bị thương nghiêm trọng (Ảnh: The Sun).

Nữ nghệ sĩ Nga Mariia Konfektova, người nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về số vòng xoay trên vòng treo, đã phải chịu nhiều chấn thương "thay đổi cuộc đời" sau vụ tai nạn trong chương trình Kooza tại Portland, bang Oregon (Mỹ).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim cho thấy khi cô đang lơ lửng trên không và xoay người trên vòng treo thì bị tuột tay, rơi cắm mặt xuống sàn sân khấu cứng từ độ cao hơn 4,5m mà không có lưới an toàn.

Cú ngã kinh hoàng của nghệ sĩ người Nga từ độ cao lớn gây chấn thương nghiêm trọng (Video: The Oregonian).

Sau cú ngã kinh hoàng với chấn thương nghiêm trọng, nữ nghệ sĩ người Nga đã đâm đơn kiện gánh xiếc nổi tiếng toàn cầu Cirque du Soleil, đòi bồi thường 12 triệu bảng Anh (khoảng 16,36 triệu USD).

Đơn kiện đã liệt kê chi tiết mức độ nghiêm trọng của các chấn thương mà cô gặp phải: gãy 11 chiếc xương, bao gồm nhiều vết nứt ở vùng thắt lưng, cổ tay, hộp sọ và ít nhất 7 chiếc xương trên khuôn mặt, cùng với tình trạng chấn động não và chứng song thị (nhìn một hóa hai).

Theo báo The Oregonian, nghệ sĩ Konfektova đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và phải gánh chịu những di chứng thương tật vĩnh viễn.

Đơn kiện cáo buộc rằng gánh xiếc Cirque du Soleil đã không cung cấp đầy đủ thiết bị an toàn cần thiết, chẳng hạn như thảm, lưới hoặc các thiết bị khác nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi xảy ra sự cố rơi ngã.

Ngoài ra, đơn kiện cũng cáo buộc Cirque du Soleil phớt lờ những lo ngại mà nghệ sĩ này đã nêu ra về hệ thống treo của chiếc vòng - nơi cô bị ngã xuống - và cho biết gánh xiếc đã sa thải Konfektova khi cô quay lại làm việc và tiếp tục bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn.

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe do chính Konfektova khởi xướng đã mô tả chi tiết việc cô vẫn phải sống chung với "chứng song thị dai dẳng và các biến chứng lâu dài khác".

Cô chia sẻ: "Mặc dù tôi đã sống sót và nỗ lực hồi phục, tôi vẫn phải sống chung với chứng song thị dai dẳng và các biến chứng lâu dài khác. Các đánh giá y tế gần đây xác nhận vẫn còn những vấn đề ảnh hưởng đến thị lực, xương hàm, sự cân đối của khuôn mặt, khả năng hô hấp và cuộc sống thường ngày của tôi...".

"Thật không may, những rắc rối dai dẳng liên quan đến y tế, bảo hiểm, pháp lý và thủ tục nhập cư đã khiến tình cảnh của tôi ngày càng khó khăn. Khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị của tôi vẫn còn bấp bênh, và tôi chưa thể hoàn toàn quay lại với nghề khi vẫn còn phải trải qua một số ca phẫu thuật trong tương lai", cô bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ Mariia Konfektova trang điểm trước khi biểu diễn (Ảnh: The Sun).

Konfektova là một trong số 16 nghệ sĩ từng gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình làm việc tại Cirque du Soleil suốt 20 năm qua.

The Oregonian thống kê rằng có 3 vụ tai nạn thảm khốc dẫn đến tử vong, xảy ra tại Montreal (năm 2009), Las Vegas (năm 2013) và Tampa (năm 2018). Hầu hết các vụ tai nạn đều liên quan đến việc ngã từ độ cao lớn, dao động trong khoảng từ 3 đến 29m.

Ngay sau cú ngã kinh hoàng đó, Cirque du Soleil cho biết Konfektova đang "hồi phục và được đội ngũ y tế cũng như huấn luyện viên chăm sóc". Một thông báo giải thích rằng cô đã ngã đập đầu và phải nhập viện, tuy nhiên mức độ chấn thương cụ thể vẫn chưa được làm rõ.