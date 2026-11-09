Siêu du thuyền Ovation of the Seas (Ảnh: Royal Caribbean).

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ngay sau khi được giải cứu.

Theo các nhà chức trách, người đàn ông này có thể đã ở dưới biển khoảng 9 giờ trước khi được Sean Norton và Grant Garrett, 2 ngư dân đến từ Newport Beach, phát hiện. Hai ngư dân này đang trên đường trở về sau chuyến câu cá gần đảo Catalina thì bất ngờ phát hiện người đàn ông đang gặp nạn vào buổi trưa.

“Tôi thốt lên: Chắc chắn là một con người rồi! Dừng tàu lại, thu hết dây câu lên!’”, Garrett kể lại với đài CBS News về khoảnh khắc thuyền trưởng nhìn thấy người đàn ông dưới nước.

Hai ngư dân nhanh chóng phối hợp đưa người đàn ông lên tàu. Sau khi trấn tĩnh lại, nạn nhân cho biết mình là nghệ sĩ dương cầm trên du thuyền 14 tầng Ovation of the Seas của hãng Royal Caribbean.

Norton cho biết, thành viên thủy thủ đoàn được cứu này không nói được nhiều về trải nghiệm kinh hoàng vừa qua. Anh chỉ nói: “Cảm ơn anh. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết rồi”.

Sau cuộc giải cứu, nhóm ngư dân đã phát tín hiệu khẩn cấp trên biển, khiến lực lượng cứu hộ tại Newport Beach phải nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Chỉ huy đội cứu hộ Adam Yacenda cho biết nạn nhân được tìm thấy cách bờ khoảng 15 đến 20 dặm (khoảng 24-32km) - hay nói cách khác là “gần như đang ở giữa đại dương”.

Dù phải ngâm mình dưới nước trong thời gian dài, Norton tin rằng nhiệt độ nước biển ấm bất thường do hiện tượng El Niño là yếu tố quan trọng giúp người đàn ông này sống sót.

“Chúng ta đang trải qua một năm có hiện tượng El Niño cực mạnh. Người này đã ở dưới nước khoảng 10 giờ đồng hồ, nhưng nhiệt độ nước lại lên tới 76 độ F (khoảng 24,4 độ C). Nếu là một năm khác, chắc chắn anh ấy đã không thể sống sót”, Norton cho biết.

Các tình tiết liên quan đến vụ thành viên thủy thủ đoàn rơi khỏi tàu du lịch hiện vẫn được Lực lượng Tuần duyên điều tra. Tập đoàn Royal Caribbean xác nhận vụ việc và cho biết họ đang hỗ trợ nhân viên này sau trải nghiệm kinh hoàng đó.

Trong một tuyên bố gửi tới đài CBS, người phát ngôn của công ty cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cho thành viên thủy thủ đoàn của mình trong giai đoạn khó khăn này. Để tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào”.