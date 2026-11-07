Hiện trường một vụ tập kích ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Kyiv Post).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/11 cho biết Moscow đã tiến hành một đợt tập kích nhằm vào các cơ sở công nghiệp liên quan đến quân sự, hạ tầng năng lượng và giao thông ở Kiev cùng khu vực lân cận.

Các mục tiêu bao gồm một cây cầu huyết mạch bắc qua sông Dnieper, một nhà máy sản xuất tên lửa, các cơ sở điện lực và một nhà máy sản xuất đạn dược.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và UAV tấn công đã đánh trúng cầu Bắc ở Kiev, cây cầu dây văng dài 800m. Bộ này nói Ukraine sử dụng cây cầu làm tuyến vận chuyển “vũ khí, trang thiết bị quân sự và đặc chủng” cho các lực lượng Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận cây cầu đã bị đánh trúng, đồng thời cho biết mặt đường, dây cáp xe buýt điện và một đường dây điện bị hư hại, khiến giao thông bị đình chỉ theo cả hai chiều. Ông không cho biết khi nào cây cầu sẽ hoạt động trở lại.

Theo các quan chức địa phương, Moscow đã tập kích cây cầu hồi tháng trước, trong đó có đợt đầu tháng 10 làm hư hại mặt đường và hạ tầng xe buýt điện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một mục tiêu khác mà họ nhắm tới bên trong Ukraine là nhà máy Meridian, nơi sản xuất tên lửa Flamingo tầm xa. Tại tỉnh Kiev, bộ này thông báo đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện Tripolskaya công suất 1,8GW, trạm biến áp điện Kievskaya 750kV và một cơ sở ở Brovary chuyên sản xuất đạn dược, thuốc nổ, thuốc súng và các thành phần nhiên liệu tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trạm biến áp 330kV ở tỉnh Zhitomir lân cận, nơi cung cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng bị đánh trúng. Nga nói thêm rằng một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng tàu chở hàng ở phía đông nam Odessa, trên tàu có trang thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng được vận chuyển tới Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 172 UAV cùng 36 tên lửa đạn đạo. Không quân Ukraine thông báo bắn hạ được 4 tên lửa, đồng thời tuyên bố đã vô hiệu hóa 149 UAV.

Chính quyền Ukraine cho biết ít nhất 5 người bị thương tại thành phố, trong khi một số tòa nhà bị hư hại. Ông Klitschko cũng thừa nhận các cơ sở năng lượng ở Kiev và tỉnh Zhitomir bị hư hại, khiến tình hình cung cấp điện tại thủ đô trở nên khó khăn.

Moscow đã tăng cường các cuộc tập kích mà họ mô tả là nhằm vào hạ tầng liên quan đến quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu.

Theo RT, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực cho Kiev, cho rằng hành động này góp phần gây ra tình trạng giá dầu diesel tăng. Ukraine đã phản đối nhận định này từ phía Mỹ.

Mặt khác, Ukraine kêu gọi Mỹ gia tăng hỗ trợ để phía Kiev có thể đối phó với tình hình hiện nay. Trong nhiều tháng, Ukraine cho biết họ đã cạn kiệt tên lửa cho hệ thống Patriot, khiến những nỗ lực ngăn vũ khí đạn đạo của Nga trở nên thách thức.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga chuẩn bị tiến hành các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11 nhằm tìm kiếm các phương án giảm leo thang và biện pháp nhân đạo.