Cầu Crimea (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch khôi phục cụ thể. Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình… Cây cầu chắc chắn sẽ được khôi phục và thậm chí còn tốt hơn trước", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 17/11 sau khi Ukraine tập kích khiến cầu Crimea bị sập một phần.

Người đứng đầu chính quyền Crimea Sergey Aksyonov cho biết, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cầu Crimea trong hai ngày qua. Ông nói thêm, hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt trên tuyến huyết mạch quan trọng này đã bị tạm dừng. Ông cũng khuyến cáo người dân tránh di chuyển tới khu vực cầu cho đến khi có thông báo mới.

Trong một bài đăng sau đó, ông Aksyonov thông báo giao thông đường sắt đã được khôi phục và dịch vụ phà cũng đã sẵn sàng phục vụ những người có nhu cầu qua lại eo biển Kerch.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết các chuyên gia đang đánh giá thiệt hại, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy không có thương vong nào xảy ra.

Trước đó, Điện Kremlin khẳng định cây cầu chỉ bị hư hại nhẹ. Cơ quan báo chí Điện Kremlin cũng cho biết, giới chức Nga đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công.

Cầu Crimea dài 19km, bắc qua eo biển Kerch, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Nga xây dựng cầu sau khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Cây cầu thông xe vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó đã trực tiếp cầm lái xe tải đi qua cầu.

Cầu Crimea từng trở thành mục tiêu của lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào năm 2022. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng xe chứa chất nổ, cùng các phương tiện không người lái trên không và trên biển nhằm tìm cách làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch này.