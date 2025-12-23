Nga tung biến thể mới của xe tăng "nồi đồng cối đá" ra chiến trường Ukraine

Xe tăng được lắp thùng container của Nga (Ảnh: Defense Express).

Quân đội Nga đã bắt đầu lắp các container vận tải lên xe tăng như một phần bảo vệ bổ sung, sau các phiên bản lắp "nhà che" hay giáp lồng trước đó. Mục tiêu của động thái này là tăng khả năng bảo vệ cho phương tiện bọc thép.

Hình ảnh được các kênh thông tin chiến trường Ukraine đăng tải trên Telegram cho thấy xe tăng Nga không rõ chủng loại với các container mới được gắn trên nóc.

Do chất lượng video thấp cũng như sự hiện diện của các cấu trúc container phía trên, rất khó xác định chính xác biến thể xe tăng; tuy nhiên, các đặc điểm đặc trưng ở phần đuôi có thể cho thấy đó là xe tăng T-80BVM.

Cả hai phương tiện chiến đấu đều được trang bị một kiểu bảo vệ dã chiến mới trên chiến trường: các container vận chuyển được lắp trực tiếp lên phần khung thân.

Ở phía trước container có các khoét lỗ để bảo đảm pháo chính có thể hoạt động, trong khi phía trên cấu trúc này còn được phủ thêm lưới kim loại, nhiều khả năng nhằm chống các đòn tấn công từ trên cao, đặc biệt là từ UAV.

Phần phía sau của các container, ít nhất về mặt hình thức, hầu như không có thay đổi đáng kể. Ở hai bên có thể thấy các khoét lỗ tạm thời cho hệ thống xả, nhằm tránh việc khí thải tích tụ bên trong.

Không rõ Nga có lớp bảo vệ bổ sung nào bên trong container hay không, ví dụ như hệ thống gây nhiễu hay các dạng giáp phòng vệ khác. Trọng lượng của một container như vậy khoảng 2,2 tấn, nhưng đã được giảm bớt bằng cách cắt bỏ phần đáy và phần trước.

Theo Defense Express, thành của container tiêu chuẩn khá mỏng và được làm từ thép corten, vốn không được thiết kế để chống đạn đạo. Không rõ Nga có cải biên gì với lớp giáp này hay không.

Chuyên trang quân sự Ukraine cho rằng, lớp giáp này có thể không khó để bị phá hủy với vũ khí bộ binh, mảnh đạn pháo. Tuy nhiên, chưa rõ khả năng thực chiến của lớp giáp mới này như thế nào.

Trước đó, Ukraine cũng từng nhiều lần nói về sự kỳ lạ của những lớp giáp mà Nga trang bị cho thiết giáp nhưng sau đó cũng học tập theo khi chứng kiến hiệu quả những lớp bảo vệ giúp xe tăng trở thành phiên bản "nồi đồng, cối đá".

Trong 3 năm qua, Nga đã liên tục thích nghi trước sự xuất hiện bùng nổ của UAV, khiến các xe tăng và thiết giáp trở nên dễ tổn thương. Bắt đầu từ vỏ kim loại lắp quanh tháp xe, đến xe tăng "rùa", rồi xe tăng "nhím" với hàng nghìn sợi kim loại bung ra bên ngoài, tất cả chúng đều có mục tiêu chặn UAV tiếp cận xe tăng và kíp lái bên trong. Phiên bản gần đây nhất của Nga là xe tăng "bồ công anh" với các “bông kim loại” phân nhánh có thể kích hoạt UAV trước khi chúng đánh vào thân xe.

Khó có lớp giáp nào là bất khả chiến bại nếu như hỏa lực của đối thủ liên tục đánh vào, nhưng các lớp bảo vệ này có tác dụng tiêu hao nguồn lực UAV của đối thủ, để họ có thể phải mất hàng chục chiếc mới có thể phá được giáp. Điều này tăng cơ hội cho nhóm tấn công Nga vượt qua vùng đất không người do UAV tuần tra và triển khai bộ binh kiểm soát vị trí mới.