Nga tiết lộ nội dung thảo luận với Ukraine trên bàn đàm phán hòa bình

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov (Ảnh: RBC).

Ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết các cuộc đàm phán ba bên (gồm Mỹ, Nga, Ukraine) dự kiến ​​diễn ra tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của Nga và Ukraine sau khi các hành động giao tranh chấm dứt.

"Chúng ta cần ít nhất là chuyển sang chế độ làm việc, tìm ra những điểm chung và bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc... nhất là khi chúng ta đã nêu vấn đề này ra", ông Ushakov nói hôm 30/10.

Đồng thời, ông lưu ý rằng nếu đại diện các nước châu Âu đến Abu Dhabi - nơi diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine - "điều đó cũng không được coi là họ tham gia vào các cuộc đàm phán chính thức”.

"Nếu họ (đại diện của châu Âu) mua vé máy bay, bay đến Abu Dhabi và ở đâu đó, thì phía Ukraine, hay thậm chí là phía Mỹ, có thể thỉnh thoảng chia sẻ thông tin cho họ, tham khảo ý kiến ​​của họ, hoặc cân nhắc một số quan điểm từ phía họ. Nói cách khác, tiến trình này có thể diễn ra theo hình thức phức tạp hơn như vậy", trợ lý của ông Putin cho biết.

Nga nhiều lần khẳng định không muốn Liên minh châu Âu (EU) góp mặt tại bàn đàm phán về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Mỹ đang cân nhắc Đức, Pháp và Anh là những bên tham gia tiềm năng nhất từ ​​phía châu Âu trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/10 tuyên bố, công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine không đồng nghĩa với việc các bên ngừng giao tranh.

"Việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán không bao hàm bất kỳ cam kết nào về việc hạn chế các hành động thù địch. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định chúng tôi phản đối một lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho phía Ukraine có thời gian nghỉ ngơi, củng cố lực lượng", ông Peskov phát biểu với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào Moscow có gây khó khăn cho việc chuẩn bị cuộc họp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ hay không, ông Peskov khẳng định: "Không, điều đó không gây trở ngại gì”.

Ông Peskvo khẳng định Moscow hoàn toàn không có kế hoạch tạm dừng các hoạt động tác chiến trước thềm các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi.

Theo ông Peskov, Moscow không có kế hoạch nêu vấn đề về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong khuôn khổ các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.

Khi được hỏi liệu phái đoàn Nga có định đề cập đến các vụ tấn công của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga tại các cuộc đàm phán sắp tới hay không, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi phản đối việc đó”.

Ông Peskov xác nhận, các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine, đồng thời khẳng định không có khó khăn trong việc thống nhất thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán này.

Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn hoan nghênh nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định đến Moscow đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky trước đó cho biết, ông muốn thu xếp một cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 năm nay để “đưa ra những quyết định” liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán nên tập trung vào các bước đi cấp thiết nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

"Chương trình nghị sự cần bao gồm những vấn đề sau: các bước khởi đầu để hạ nhiệt căng thẳng, những ưu tiên chính của phía Ukraine - đặc biệt là các ưu tiên về an ninh - và rộng hơn là chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky nêu rõ.

"Chúng tôi hy vọng đạt được kết quả liên quan đến vấn đề năng lượng và trên biển, trao đổi tù binh, cũng như thảo luận về phương thức khả thi cho một cuộc họp ba bên ở cấp lãnh đạo”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.