Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov (Ảnh: TASS).

"Khi nào chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng từ phía châu Âu về điều họ thực sự mong muốn cũng như những đề xuất mang tính xây dựng và thực chất mà họ có thể đưa ra nhằm thúc đẩy một giải pháp tại Ukraine, khi đó chúng tôi mới đặt vấn đề về sự tham gia của họ", Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov phát biểu ngày 16/11.

Ông nói thêm rằng có thể sẽ diễn ra thêm vài vòng đàm phán ba bên nữa giữa Nga, Ukraine và Mỹ trước khi đại diện châu Âu được xem xét tham dự.

"Các cuộc đàm phán (Mỹ, Nga, Ukraine) đã được nối lại tại Abu Dhabi và các bên nhất trí sẽ tiếp tục tiến trình này, song chưa ấn định thời điểm cụ thể", ông nói. Ông cho biết, dù một số bên đã đề xuất mở rộng khuôn khổ đàm phán, nhưng "điều này chưa được thống nhất với chúng tôi".

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết ông đang phối hợp cùng Nga, Ukraine và châu Âu nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình tiến sang giai đoạn tiếp theo, trong đó bao gồm việc tạo điều kiện cho sự tiếp xúc trực tiếp giữa châu Âu và Moscow.

Sau vòng đàm phán giữa Ukraine và Nga do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) tuần trước, ông Kushner nhận định rằng: “Nếu châu Âu có thể thống nhất được một người duy nhất đại diện phát ngôn cho họ, đó sẽ còn là một thành tựu lớn hơn cả việc thuyết phục được phía Nga đồng ý cho họ tham gia vào bàn đàm phán”.

Châu Âu từ lâu lo ngại bị gạt ra ngoài lề các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine và tương lai an ninh khu vực. Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng những quyết định liên quan đến an ninh của châu lục hay tương lai của NATO phải do chính châu Âu định đoạt.

Sau nhiều tuần tranh cãi về việc ai sẽ là người đại diện cho châu Âu để đàm phán với Nga, thay vì bổ nhiệm một đặc phái viên, các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định cử một phái đoàn đa quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm 13/11 thông báo đại diện các thể chế của EU cùng 5 quốc gia gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan sẽ tham gia vào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần hoài nghi về độ tin cậy của châu Âu do khu vực này vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, tài chính cho Ukraine và thường xuyên nhắc đến mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, châu Âu phải chứng minh được quyết tâm của mình trong việc đảm bảo hòa bình trước khi Nga cho phép họ tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp.

"Một khi chúng tôi hiểu rõ thiện chí thực sự cũng như sự sẵn sàng đóng góp của họ cho tiến trình hòa bình, khi đó mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đối thoại giải quyết vấn đề Ukraine theo khuôn khổ mở rộng", ông Peskov cho biết.