Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/11 cho biết các cuộc đàm phán 3 bên sắp tới tại Abu Dhabi (UAE) sẽ tập trung vào những bảo đảm an ninh lẫn nhau cho Nga và Ukraine.

“Các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến những vấn đề an ninh, trong đó có các bảo đảm an ninh. Những bảo đảm này chỉ có thể mang tính song phương”, ông nhấn mạnh.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi trong 2 ngày 10-11/11, theo ông Peskov.

Ông Peskov bác bỏ khả năng châu Âu tham gia cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi, bởi các bên ban đầu đã thống nhất hình thức đàm phán 3 bên.

“Không, châu Âu không thể tham gia các cuộc đàm phán này vì hình thức 3 bên đã được thống nhất. Đó là cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, với sự trung gian của Mỹ”, ông nói.

Ông Peskov lập luận rằng sớm muộn Nga cũng sẽ cần đối thoại với các nước châu Âu về một hệ thống an ninh tương lai ở khu vực, nhưng điều quan trọng là phải xác định ai sẽ đóng vai trò đại diện đàm phán cho châu Âu.

“Dù là sớm hay muộn thì điều đó tất nhiên cũng không tạo ra khác biệt, bởi chúng ta sẽ thảo luận về một hệ thống an ninh ở châu Âu, một hệ thống an ninh trong tương lai, vốn sẽ là yếu tố thiết yếu của một thỏa thuận giải quyết xung đột. Chúng ta sẽ cần đối thoại với châu Âu. Tôi chỉ mong có thể hiểu được cần làm việc với ai ở phía bên kia”, ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến riêng, Nhà Trắng hôm 3/11 cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ mời đại diện Nga và Ukraine tới Nhà Trắng để thảo luận. Nhà Trắng mô tả đây là "sự kiện đánh dấu một thời khắc đặc biệt trong lịch sử nước Mỹ".

Hôm 2/11, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Kherson, đã kết thúc. Nhà Trắng cho biết lệnh tạm dừng giao tranh này do Đệ nhất phu nhân Melania Trump làm trung gian.

Bình luận về thông tin do Nhà Trắng cung cấp, ông Peskov cho biết hiện chưa rõ ai sẽ đại diện cho Nga tại cuộc gặp với phía Ukraine do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự định tổ chức vào ngày 5/11.

Ông Peskov cũng cho biết hôm 3/11 rằng Điện Kremlin hy vọng sẽ hoàn tất kế hoạch tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc trong những ngày tới.

Tuyên bố này được đưa ra sau những thông tin trước đó cho rằng 3 nước đang lên kế hoạch đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine mà không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại bàn đàm phán.

Mặt khác, ông Zelensky khẳng định mọi cuộc đàm phán về tương lai Ukraine đều phải có sự tham gia của Kiev.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố vào cuối ngày 2/11 rằng Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10-11/11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh, giảm leo thang căng thẳng và các vấn đề nhân đạo.

Ông Witkoff cũng cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp các quan chức châu Âu và NATO tại Brussels trong tuần này để thảo luận về các bảo đảm an ninh hậu chiến và công cuộc tái thiết Ukraine.