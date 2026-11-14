Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Một khi chúng tôi hiểu được thiện chí thực sự và sự sẵn sàng đóng góp của họ cho tiến trình hòa bình, khi đó mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đối thoại giải quyết vấn đề Ukraine theo định dạng mở rộng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 13/11.

Ông Peskov cho biết Moscow sẵn sàng đón nhận ý tưởng về một số hình thức tiếp xúc với châu Âu trước khi khối này chính thức tham gia đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có cuộc thảo luận cụ thể nào về vấn đề này.

Trước câu hỏi Điện Kremlin đánh giá thế nào về khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trở thành người đối thoại tiềm năng tại các cuộc đàm phán hòa bình, ông Peskov nói: "Mỗi giờ trôi qua lại xuất hiện những bản tin nêu tên những ứng cử viên hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ nhận định cụ thể nào".

Ông Peskov cũng từ chối bình luận về khả năng Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas sẽ đại diện cho khối này trên bàn đàm phán. Bà Kallas vốn thường xuyên đặt nghi vấn về thiện chí của Nga trong tiến trình hòa bình và đóng vai trò tiên phong trong việc áp đặt các đợt trừng phạt liên tiếp lên Moscow.

Sự tham gia của châu Âu trong các cuộc đàm phán tương lai sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Nga và Ukraine.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine mới chỉ có sự tham gia của giới chức Nga, Ukraine và Mỹ. Cuộc gặp 3 bên gần nhất diễn ra hôm 10-11/11 tại Abu Dhabi. Hai đặc phái viên Mỹ sau đó đã bay tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp tục gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin.

Ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần có sự tham dự của các đối tác châu Âu. Ông mới đây đã hối thúc châu Âu nhanh chóng cử đại diện để tham gia đàm phán.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 13/11 cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí rằng các thể chế của EU cùng 5 quốc gia châu Âu sẽ cùng đại diện cho châu lục này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các thể chế EU cùng với Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh.

Moscow hiện chưa bình luận về diễn biến mới này.

Quan hệ giữa Nga và châu Âu đang ở mức thấp. Các quốc gia châu Âu đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, áp đặt các lệnh trừng phạt lên Moscow.

Hôm 12/11, ông Putin tuyên bố Mỹ phải làm việc với các đồng minh châu Âu để làm rõ xem liệu họ muốn hòa bình hay chiến tranh tại Ukraine.

Phía Nga cũng khẳng định muốn hướng tới một giải pháp hòa bình toàn diện chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuần này cho biết Moscow muốn đàm phán về một khuôn khổ an ninh châu Âu rộng lớn trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc chiến.