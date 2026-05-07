Nga luôn ghi nhớ các chiến sĩ Việt Nam tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (Ảnh: Đức Hoàng).

"Chúng tôi không quên những chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhân dân chúng tôi trong mùa đông năm 1941, trong các trận chiến bảo vệ Moscow. Tên tuổi của họ được lưu danh muôn thuở trong các danh sách tưởng niệm tại bảo tàng "Con đường Ký ức" trong quần thể Nhà thờ chính của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga", Đại sứ Bezdetko phát biểu ngày 7/5 tại sự kiện "Trung đoàn bất tử" được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là sự kiện được Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm những ngày lễ quan trọng của 2 nước, bao gồm Chiến thắng của Liên Xô trong Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2026), Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, đại diện cơ quan ngoại giao của Kazakhstan, Armenia tại Việt Nam.

Ông Bezdetko cho biết, sự kiện "Trung đoàn bất tử" là hoạt động đã trở thành truyền thống ở Nga cũng như trên toàn thế giới (bắt đầu từ năm 2007). Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại; các chiến sĩ nơi tiền tuyến, những người du kích, người lao động nơi hậu phương đã dũng cảm và quên mình góp phần mang lại chiến thắng cho Liên Xô, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa phát xít.

Nhà ngoại giao Nga cho hay, sự kiện cũng là dịp để tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như trong cuộc kháng chiến nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Chúng tôi tin rằng, một khi ký ức trong chúng ta còn sống thì những người lính của những năm tháng ấy vẫn còn sống. Họ vẫn hiện diện bên chúng ta một cách vô hình", ông phát biểu, nhấn mạnh sự quan trọng của việc ghi nhớ lịch sử, nhắc nhở thế hệ trẻ về quá khứ anh hùng của cha ông.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou nhắc về sự hy sinh lớn lao của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. "Những câu nói như "không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên" luôn thiêng liêng và bất diệt", ông nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Vladimir Murashkin cho hay, tại nước Nga đương đại, Ngày Chiến thắng là ngày lễ quốc gia quan trọng nhất. Ông cũng nhắc về những năm tháng mà các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu sát cánh cùng Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và khi sự ủng hộ Việt Nam của Liên Xô trong những cột mốc lịch sử quan trọng.

Cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại Hà Nội (Ảnh: Đức Hoàng).

Tại sân trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, lễ diễu hành "trung đoàn bất tử" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều người, từ các nhà ngoại giao từ các nước Liên Xô cũ cho tới các em học sinh. Sự kiện nhằm giáo dục, truyền tải cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lịch sử, niềm tự hào dân tộc.

Tại khuôn viên trường, Đại sứ Bezdetko đã trao tặng và trồng cây lưu niệm. Món quà cây xanh gửi thông điệp về sự trường tồn, phát triển và mang lại tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ tương lai.