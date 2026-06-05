Nga lên tiếng về bức thư của lãnh đạo Ukraine gửi Tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP, Getty).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 5/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về bức thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tổng thống đã được thông báo”, ông Peskov nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

"Tôi sẽ không nói trước điều gì", ông Peskov nói với các phóng viên tại SPIEF khi trả lời câu hỏi về phản ứng của Tổng thống Putin đối với bức thư của Tổng thống Zelensky.

Theo ông Peskov, bức thư của Tổng thống Zelensky bằng cách nào đó sẽ xuất hiện tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tại Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Peskov cũng tiết lộ, Tổng thống Putin đã nhận và xem xét bức thư của Tổng thống Zelensky vào tối qua.

Ông Peskov xác nhận Tổng thống Putin được thông báo về phản ứng từ lãnh đạo các nước đối với bức thư của Tổng thống Zelensky.

"Tổng thống Nga đã được thông báo về nhiều phản hồi khác nhau từ các nhà lãnh đạo toàn cầu đối với bức thư”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Tổng thống Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời cảnh báo rằng Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu ngược lại.

Trong thư gửi Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine đề xuất ấn định một ngày rõ ràng cho cuộc gặp và nói thêm rằng một số quốc gia "theo truyền thống từng là nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề xung đột và hòa bình" như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả rập.

Bức thư, được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine, đề nghị nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng đồng thời gửi thông điệp cho nhà lãnh đạo Nga về những tổn thất trong cuộc xung đột, tình trạng lạm phát và sự phụ thuộc của Nga vào các nước bên ngoài.

Xen lẫn trong đề xuất hòa đàm là những cảnh báo ngầm của Tổng thống Zelensky về việc Nga không thể bảo vệ được chính thủ đô Moscow hay thành phố lớn thứ hai là St. Petersburg trước các cuộc tập kích của Ukraine.

Bức thư được công bố một ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một kho dầu ở St. Petersburg và một ngày trước khi Tổng thống Putin dự kiến phát biểu tại một hội nghị kinh tế được tổ chức gần thành phố này.

Trong bức thư được gửi tới các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, ông Zelensky nói rằng phần lớn người dân Nga đã mệt mỏi với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cũng như khan hiếm nhiên liệu, và họ đã sẵn sàng cho hòa bình.

Ông Zelensky nhận định, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào xung đột ở Iran, "sẽ là sai lầm nếu chỉ đơn thuần ngồi chờ cho đến khi cuộc chiến ở châu Âu quay trở lại trung tâm của sự chú ý". Theo ông, con đường dẫn đến hòa bình phải bắt đầu từ tiền tuyến, "lằn ranh mà từ đó ngoại giao phải được khởi đầu".

Ông Zelensky cho biết: “Ukraine ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian diễn ra đàm phán. Đây là thông lệ tiêu chuẩn".