Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững quan điểm rằng việc tiết lộ chi tiết các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa chúng tôi và phía Mỹ là không nên, vì lợi ích của tiến trình hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 16/11.

Ông không xác nhận hay phủ nhận liệu vấn đề này có được thảo luận trong các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine hay không. Tuy nhiên, Moscow từ lâu vẫn luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Từ lâu, Kiev đã nỗ lực thúc đẩy việc gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt với hy vọng các điều khoản phòng thủ chung của khối sẽ giúp Ukraine tránh được xung đột trong tương lai với Nga.

Ngược lại, Moscow suốt nhiều năm qua luôn phản đối gay gắt việc kết nạp thêm các quốc gia mới vào NATO, cho rằng việc liên minh này mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh với Nga.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước chia sẻ với giới báo chí rằng hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã đưa ra ý tưởng Kiev nhượng bộ vùng Donbass ở miền Đông cho Nga để đổi lấy việc gia nhập NATO.

"Phía Mỹ đã đặt ra câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine gia nhập NATO? Liệu Ukraine có rút quân khỏi Donbass không? Đây là lần đầu tiên họ nêu ra vấn đề này", ông Zelensky cho biết.

Hôm 14/11, ông Zelensky cũng tuyên bố sẵn sàng đưa vấn đề rút lực lượng khỏi Donbass ra thảo luận công khai, nhưng chỉ sau khi nhận được một các đảm bảo an ninh đầy đủ từ NATO và Liên minh châu Âu. Theo ông Zelensky, các đối tác của Kiev phải đảm bảo nguồn tài chính ổn định và duy trì việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Ông nói thêm, các cuộc đàm phán về lãnh thổ cần được tiến hành ở cấp lãnh đạo quốc gia, vì vấn đề này đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về tình hình kiểm soát lãnh thổ trên thực tế.

“Tôi nắm rõ mọi thứ, và tôi nghĩ rằng nhà lãnh đạo Nga cũng nắm rõ mọi thứ, biết rõ tình hình hiện tại ra sao”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Lãnh thổ vốn là một trong những điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Sau đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi mới đây và các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với phía Nga và Ukraine, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho hay, tiến trình hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine đang đạt được những bước tiến, mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều thách thức quan trọng.

"Chúng tôi đang đạt được tiến triển, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Nga, Ukraine và châu Âu, hướng tới một kết quả có thể chấm dứt cuộc chiến này, củng cố an ninh châu Âu và tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài. Những thách thức quan trọng vẫn còn đó, và một thỏa thuận cuối cùng sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn", ông chia sẻ trên X.