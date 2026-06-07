Nga gửi thông điệp sau thư ngỏ hòa bình của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên hủy bỏ lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga ngay bây giờ, khi ông đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Bây giờ ông ấy đang viết thư cho tổng thống của chúng tôi, lẽ ra ông ấy nên viết ngay ở đầu thư rằng: “Tôi hủy bỏ lệnh cấm đàm phán với ông”, trước khi tiếp tục bức thư", nghị sĩ cấp cao của Nga nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 7/6.

Theo bà Matviyenko, việc đạt được hòa bình đòi hỏi một cuộc đối thoại thực sự trong khi châu Âu lại đề xuất một cuộc đàm phán giả tạo.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận bức thư của Tổng thống Zelensky đã được chuyển giao cho Tổng thống Putin theo đúng quy trình.

“Bức thư đã được chuyển giao theo đúng quy trình. Một cách chính thức. Chúng tôi làm việc theo đúng quy trình”, ông Peskov nói, trả lời câu hỏi của phóng viên về cách thức bức thư của Tổng thống Zelensky được trình lên người đứng đầu nhà nước Nga.

Trước đó, ngày 4/10/2022, Tổng thống Zelensky đã ban bố sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Putin. Moscow nhiều lần chỉ trích quyết định này của Kiev, cho rằng chính sắc lệnh này đã cản trở cơ hội hòa đàm, chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, bất kỳ cuộc đàm phán nào trong bối cảnh hiện tại đều là hành động "bất hợp pháp" về mặt pháp lý, do lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Zelensky.

Ngoài ra, Moscow cũng không công nhận tính chính danh của Tổng thống Zelensky do nhiệm kỳ của ông đã hết từ tháng 5/2024. Nga cho rằng, hiện tại chỉ có đại diện của quốc hội Ukraine mới đủ tư cách pháp lý để đàm phán với Nga.

Ngày 4/6, Tổng thống Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời cảnh báo Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Moscow hành động ngược lại.

Ukraine nhiều lần đề nghị một cuộc hội đàm trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine gửi thư ngỏ đến chủ nhân Điện Kremlin.

Trong thư gửi Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine đề xuất ấn định một ngày rõ ràng cho cuộc gặp và nói thêm rằng một số quốc gia "theo truyền thống từng là nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề xung đột và hòa bình" như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả rập.

Bức thư, được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine, đề nghị nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng đồng thời gửi thông điệp cho nhà lãnh đạo Nga về những tổn thất trong cuộc xung đột, tình trạng lạm phát và sự phụ thuộc của Nga vào các nước bên ngoài.

Đan xen trong đề xuất hòa đàm là những cảnh báo ngầm của Tổng thống Zelensky về việc Nga không thể bảo vệ được chính thủ đô Moscow hay thành phố lớn thứ hai là St. Petersburg trước các cuộc tập kích của Ukraine.

Bức thư được công bố một ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một kho dầu ở St. Petersburg và một ngày trước khi Tổng thống Putin dự kiến phát biểu tại một hội nghị kinh tế được tổ chức gần thành phố này.

Hôm 5/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lời mời nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow hội đàm của Tổng thống Putin vẫn còn hiệu lực.

Về phần mình, Tổng thống Putin nói rằng bức thư của Tổng thống Zelensky không cho thấy một lời đề nghị chân thành về việc tổ chức đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông có định gặp Tổng thống Ukraine hay không, Tổng thống Putin tuyên bố: "Cho đến nay, tôi không thấy cần thiết phải làm vậy”.