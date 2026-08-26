Nga dồn dập khép gọng kìm ở Donetsk, Ukraine bí mật phản công?

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Euromaidan Press).

Euromaidan Press đưa tin, Nga đang chạy đua với thời gian để khép một thế gọng kìm quanh những thành phố cuối cùng ở miền Đông Ukraine còn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev.

Nỗ lực này đang được đẩy mạnh trước khi mùa đông tới, vốn khiến cây cối rụng lá và địa hình ẩm ướt khiến việc tiến quân khó khăn và dễ bị UAV đối thủ phát hiện hơn.

Tuy nhiên, tại một khu vực then chốt, Ukraine dường như đang tìm cách phá thế trận phối hợp của Nga nhằm bao vây một phần Sloviansk và thành phố Kramatorsk lân cận. Đây là 2 thành phố lớn cuối cùng thuộc "vành đai pháo đài" mà Ukraine còn kiểm soát và chịu áp lực ngày càng lớn của Nga.

Tại Liman, nhờ việc duy trì an ninh tác chiến, một số lữ đoàn Ukraine thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 không chỉ chặn được bước tiến của Cụm tập đoàn quân Trung tâm Nga mà còn đẩy lùi lực lượng đối phương ở một số khu vực. Liman nằm cách Sloviansk 15km về phía bắc.

Cuộc phản công của Ukraine dọc trục qua thị trấn Liman, bắt đầu từ tháng 5 và vẫn đang diễn ra. Nỗ lực này không nhận được nhiều chú ý trong những tháng qua.

Nhà phân tích kiêm người lập bản đồ Clément Molin cho rằng Ukraine có thể sẽ sớm công khai hơn về chiến dịch này. “Đến cuối tháng, chúng ta có thể sẽ có thông tin chính thức về những kết quả tích cực của một cuộc phản công của Ukraine vốn phần lớn được giữ bí mật”, ông viết hôm 24/8.

Vị trí phản công của Ukraine (Ảnh: Euromaidan Press).

Cuộc phản công hạn chế của Ukraine quanh Liman dường như bắt đầu vào giữa tháng 4. Một trong những cuộc tấn công đầu tiên để lại bằng chứng tương đối rõ ràng diễn ra ngày 22/5, khi một lực lượng cơ giới nhỏ của Ukraine tiến công bằng xe tải bọc thép cùng các xe thiết giáp chở quân M113, Stryker và BTR-4. Các UAV ném bom hạng nặng bay phía trên yểm trợ. Lực lượng Ukraine hướng về Nove, ngôi làng hiện do Nga kiểm soát nằm cách Liman 15km về phía bắc.

Nga đã đáp trả bằng UAV, đánh vào xe bọc thép của Ukraine. Hiện chưa rõ kết quả của cuộc tấn công ngày 22/5, nhưng Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine chưa dừng lại ở Nove, mà tiến công theo hướng khác.

Chuyên gia Molin cho rằng, một số video và hình ảnh cho thấy Ukraine có thể đã củng cố được vị trí ở một số lãnh thổ mà họ mới giành lại.

Đến đầu tháng 7, lực lượng Ukraine đã tìm cách bao vây về mặt tác chiến lực lượng Nga đóng tại Nove, theo chuyên gia quân sự Thorkill. Ông nhận định, giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực này.

Mục tiêu của các cuộc phản công của Ukraine khá rõ ràng. Quân đoàn Lục quân số 3 muốn gây sức ép lên sườn phải phía bắc của một vùng lồi rộng khoảng 10x10km đang nhô ra ở phía bắc Liman.

Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 144 của Nga đã liên tục đưa quân vào vùng lồi này, rõ ràng nhằm bao vây và cô lập Liman thay vì tấn công trực tiếp, qua đó mở đường tiến về Sloviansk.

Tuy nhiên, các vùng lồi luôn tiềm ẩn rủi ro cho cả hai bên. Nga càng kéo dài vùng lồi ở Liman, hai bên sườn của họ càng dễ bị tấn công. Ukraine hiểu rõ điều này.

Ngay cả khi Quân đoàn Lục quân số 3 không thể hoàn toàn cắt ngang vùng lồi để bao vây đối phương bên trong, quân đoàn này ít nhất vẫn có thể khai thác các sườn đang lộ sơ hở.

Nếu kiểm soát được Nove, nằm ở rìa phía bắc của vùng lồi, Ukraine có thể đưa thêm pháo binh và UAV vào vị trí để tăng cường hỏa lực nhằm vào lực lượng Nga ở phía nam Nove. Quân đoàn Lục quân số 3 không nhất thiết phải bao vây hoàn toàn các lực lượng Nga gần Liman mới có thể dùng hỏa lực mạnh để gây tổn thất cho đối thủ.

Hiện chưa rõ kết quả cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng áp lực nhằm vào Sloviansk và Kramatorsk sẽ giảm.

Nga vẫn đang tiến về 2 thành trì này theo nhiều hướng và chuyên gia cảnh báo chiến dịch bao vây Kramatorsk và Sloviansk đang hình thành.

Để bảo vệ hoàn toàn 2 thành phố trên, Ukraine sẽ cần phản công như những gì họ đã làm để giữ chân Nga ở phía bắc Liman. Đó là một yêu cầu rất lớn đối với lực lượng Ukraine, trong bối cảnh xét trên toàn chiến tuyến, họ vẫn bị Nga áp đảo về quân số và hỏa lực.