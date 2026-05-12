Nga công bố vũ khí mới có tầm bắn 1.000km

Vũ khí Geran-5 của Nga (Ảnh: RBC).

Theo RBC, vũ khí mới Geran-5 của Nga được giới thiệu qua đoạn phim trình chiếu trong chương trình phát sóng lễ duyệt binh hôm 9/5. Đoạn phim có khả năng được quay tại một địa điểm phóng nằm ở vùng Oryol của Nga.

Các trang tin đã so sánh Geran-5 với mẫu tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine và bom bay V-1 của Đức.

Tuy nhiên, so với Flamingo, Geran-5 của Nga nhỏ hơn, có đầu đạn nhỏ hơn đáng kể (90kg so với đầu đạn 1 tấn của FP-5) và có tầm bắn ngắn hơn gấp 3 lần, khoảng 1.000km.

Các nhà phân tích cho rằng các chuyên gia Nga đã lấy cảm hứng từ thiết kế Karrar của Iran. Trong khi đó, mẫu Karrar của Iran về cơ bản có thể được gọi là bản sao của máy bay không người lái mục tiêu MQM-107 Streaker của Mỹ.

Nhờ động cơ phản lực cho phép tên lửa đạt tốc độ khoảng 600km/h, các nhà phân tích nhấn mạnh Geran-5 tạo ra một mối đe dọa đáng kể, bao gồm cả khả năng làm quá tải các hệ thống phòng không của đối phương nếu nó được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Để điều hướng, tên lửa hành trình này được trang bị ăng-ten Kometa. Lực lượng Phòng vệ Ukraine gần đây đã tấn công nhà máy VNIIR-Progress, nơi sản xuất linh kiện này.