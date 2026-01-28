Nga có khả năng can thiệp để trả tự do cho Tổng thống Venezuela Maduro?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án Mỹ (Ảnh: Reuters).

Cựu Thủ tướng Nga Sergey Stepashin, nay là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Nga, cho biết, Moscow khẳng định việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là bất hợp pháp. Ông cho rằng Liên hợp quốc là cơ chế duy nhất có thể bảo vệ nhà lãnh đạo Venezuela.

"Về mặt pháp lý, có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó”, ông Stepashin nói khi hãng thông tấn TASS đặt câu hỏi rằng liệu có những cách thức pháp lý nào mà Nga có thể sử dụng để tìm cách trả tự do cho Tổng thống Maduro hay không.

"Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nêu lên vấn đề rằng, việc này (bắt giữ Tổng thống Maduro) là bất hợp pháp, và chúng ta đang làm điều đó thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", cựu Thủ tướng Nga nói thêm.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tấn công vào các căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng Mỹ đột kích vào một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tại phiên điều trần trước tòa án Mỹ, cả ông Maduro và vợ đều bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định họ “hoàn toàn vô tội”. Tổng thống Maduro cho biết ông đã bị “bắt cóc” và hiện vẫn là “tổng thống” của Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sau đó đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela đã lên án cuộc đột kích của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách buộc Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass ngày 25/1, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Maduro nếu ông được thả hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: "Bước đầu tiên là phải thả ông Maduro và vợ ông ấy. Nếu không có bước này thì mọi bước khác vẫn chỉ là giả thuyết”.

"Nhưng vì việc bắt giữ đã xảy ra, nên cần phải kiên quyết yêu cầu thả Tổng thống Venezuela", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã lên án “hành động xâm phạm vũ trang của Mỹ tại Venezuela”, kêu gọi Washington “ngay lập tức thả tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và vợ của ông”.

Theo ông Nebenzya, “cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela đã trở thành điềm báo cho sự quay trở lại của thời kỳ vô pháp luật và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ”. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hành động của Mỹ có thể mở ra kỷ nguyên mới của "chủ nghĩa thực dân và đế quốc".

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov cho rằng Tổng thống Maduro cuối cùng sẽ về nước sau chiến dịch đột kích của Mỹ.

“Tôi tin rằng những người tham gia các cuộc tuần hành (ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro) đều tin rằng điều đó có thể xảy ra. Theo tôi, điều đó là có thể. Đến một thời điểm nào đó, điều gì đó sẽ xảy ra. Không có gì là vĩnh viễn cả, chính trị là năng động, luôn biến đổi", nhà ngoại giao Nga nhận định.