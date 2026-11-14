Ông Dmitry Polyansky, đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) (Ảnh: Getty).

Ông Dmitry Polyansky, đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cảnh báo Moscow sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và chuẩn bị đưa quân vào Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna hôm 12/11, ông Polyansky cho biết các cường quốc châu Âu đang đặt nền móng cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga bằng cách chuyển các ngành công nghiệp sang trạng thái thời chiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng vận chuyển quân sự và mở rộng sản xuất vũ khí gần lãnh thổ Nga.

Ông cho rằng kế hoạch của “liên minh các quốc gia tự nguyện” - vốn được phương Tây hậu thuẫn - về việc triển khai quân đội tại Ukraine thực chất là sự chuẩn bị cho kế hoạch can thiệp quân sự, dẫn đến cuộc đụng độ không thể tránh khỏi với Nga.

“Tại sao các chính trị gia châu Âu lại tin rằng chúng tôi sẽ đứng nhìn tất cả những điều này mà không làm gì cả?”, ông đặt câu hỏi.

Ông Polyansky đề cập đến các nhà máy sản xuất máy bay không người lái được xây dựng tại các quốc gia Baltic - bao gồm một cơ sở ở Latvia gần biên giới Nga và Belarus - cùng với các hành lang vận tải quân sự mới ở khu vực Scandinavia.

NATO cũng đang phát triển một mạng lưới phòng thủ tự động dọc theo sườn phía đông, được trang bị các hệ thống giám sát, nền tảng robot và vũ khí chống máy bay không người lái.

Theo ông, mạng lưới này sử dụng công nghệ của Palantir - một công ty giám sát và phân tích dữ liệu - và dự kiến ​​sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2027.

Ông Polyansky cũng đề cập đến các kế hoạch quân sự của phương Tây nhằm tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà máy sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng. Ông còn nhắc lại những tuyên bố từ các chỉ huy quân sự Ba Lan và Phần Lan về khả năng nhắm mục tiêu vào Nga.

Ông cảnh báo Ba Lan không nên “đùa với lửa” sau khi Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố “biển Baltic đang trở thành biển của Ba Lan”.

“Tôi hy vọng châu Âu ghi nhớ rằng bất kỳ mối đe dọa nào đối với các khu vực biên giới của chúng tôi, cũng như sự xuất hiện của quân đội nước ngoài tại Ukraine, sẽ vấp phải phản ứng quân sự quyết liệt nhất”, ông Polyansky khẳng định.

Ngoài các kế hoạch triển khai quân đội, quan chức Nga cho biết các chính phủ châu Âu đang kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Theo ông, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các bên ủng hộ tại châu Âu mong muốn một lệnh ngừng bắn để “tranh thủ nghỉ ngơi, xử lý các vết thương, tái vũ trang và tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga”.

Ông Polyansky cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán về một khuôn khổ an ninh mới, dựa trên nguyên tắc “an ninh bình đẳng, không thể chia cắt” và sự tôn trọng lẫn nhau đối với lợi ích quốc gia của các bên, bao gồm cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ “khoảng nghỉ” hay “lệnh ngừng bắn” nào nhằm tạo điều kiện cho Kiev có thêm thời gian tái vũ trang.

Nga nhiều lần cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

Nga cũng cáo buộc phương Tây thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ cáo buộc này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố phương Tây đang thực sự tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để tấn công các mục tiêu của Nga. Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow nên đáp trả "toàn diện" và nếu cần thiết, bao gồm việc thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu.