Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine (Ảnh: Tass).

Nga phản đối châu Âu đưa quân tới Ukraine

Ông Pyotr Tolstoy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ngày 8/11 tuyên bố châu Âu hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine để triển khai quân đội của họ đến nước này. Tuy nhiên, đối với Moscow, đây là điều “không thể chấp nhận được”.

“Châu Âu đã có một ý tưởng ngây thơ: họ tin rằng nếu đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời từ phía Nga, họ sẽ có thể đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa “liên minh các quốc gia tự nguyện”. Phương án này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra", ông Tolstoy nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass.

Ông Tolstoy cho biết, quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) có thể được cân nhắc khi giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng đó "không phải là ưu tiên hàng đầu".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 chỉ trích kế hoạch của "liên minh các quốc gia tự nguyện" nhằm tiến hành tập trận quân sự ngay trước thềm các cuộc đàm phán về Ukraine.

"Một điều đáng chú ý là các cuộc tập trận được lên kế hoạch bắt đầu ngay trước khi những cuộc tham vấn giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột nối lại tại Abu Dhabi. Điều này một lần nữa khẳng định rằng châu Âu không có chỗ trên bàn đàm phán", bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà Zakharova, “phương Tây vẫn không muốn cân nhắc đến những quan ngại an ninh chính đáng của Nga và tiếp tục thúc đẩy vòng xoáy leo thang".

"London và Paris kỳ vọng rằng bằng cách triển khai các lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, họ sẽ có thể duy trì chỗ đứng để tiếp tục đối đầu với Nga, đồng thời tìm cách gây ra thất bại quân sự cho Nga”, người phát ngôn nói thêm.

Bình luận về kế hoạch tập trận quân sự của "liên minh các quốc gia tự nguyện", bà Zakharova nêu rõ: "Chúng tôi muốn nhắc lại rằng việc triển khai các đơn vị quân sự nước ngoài tới Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù là dưới danh nghĩa cái gọi là “liên minh các quốc gia tự nguyện” hay bất kỳ tổ chức nào khác”.

“Trên thực tế, đây sẽ là hành động can thiệp quân sự và cố tình tạo thêm các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Về cơ bản, điều này đánh dấu một bước tiến nữa cho thấy các thành viên châu Âu thuộc NATO tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột, dẫn đến tình trạng leo thang hơn nữa".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo "các lực lượng vũ trang Nga coi bất kỳ đơn vị quân sự nào tại Ukraine cũng là mục tiêu hợp pháp, với tất cả những rủi ro và hệ quả đi kèm”.

“Cần lưu ý rằng trách nhiệm về sự leo thang này sẽ hoàn toàn thuộc về những bên tiếp tục vạch ra các kế hoạch quân sự liều lĩnh nhắm vào Nga, trong một nỗ lực vô ích nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga. Những kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại, trong khi mọi mục tiêu mà các nhà lãnh đạo Nga đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt đều sẽ đạt được", bà Zakharova tuyên bố.

Cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ"

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh “liên minh các quốc gia tự nguyện” dự kiến lần đầu tiên tập trận vào ngày 9/11 tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 100km về phía tây.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng tại Ukraine của liên minh gồm 36 quốc gia, do Pháp và Anh dẫn dắt, trong kịch bản chiến sự khép lại.

Trong cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ này, gần 2.800 binh sĩ từ 10 quốc gia dự kiến được triển khai tại khu vực gần biên giới Ukraine. Pháp và Anh là hai nước đóng góp lực lượng chủ chốt, cùng với Ukraine, Estonia, Litva, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Bỉ.

Do Pháp và Anh dẫn dắt, Lực lượng đa quốc gia - Ukraine (MNF-U) đặt mục tiêu củng cố an ninh cho Ukraine mà không đảm nhận vai trò tiến công. Liên minh từng đề xuất phương án sẽ triển khai lực lượng ở Ukraine sau khi Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Moscow đã nhiều lần phản đối kịch bản triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga “cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác”.