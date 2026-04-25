Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi Mỹ - Israel xung đột với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp với đại diện các tổ chức phi lợi nhuận của Nga hôm 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nếu xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài, cuộc chiến này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu, cả về kinh tế và an ninh.

"Nói rằng hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel đối với Iran đã làm bất ổn nghiêm trọng tình hình ở Trung Đông là một đánh giá chưa đầy đủ. Bởi vì tình hình hiện đang bất ổn trên toàn thế giới, mọi người đều đang đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, nguồn cung cấp năng lượng…", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo, “việc kéo dài xung đột (và dường như xung đột còn lâu mới kết thúc) sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, cho tình hình kinh tế của phần lớn nhân loại và cho an ninh toàn cầu".

Ông Lavrov cũng cho rằng luật pháp quốc tế đang bị "vi phạm trắng trợn" ở Iran.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cảnh báo những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài.

"Nếu xung đột kéo dài, những tác động bất lợi đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng", bà Nabiullina nhấn mạnh.

Bà Nabiullina lưu ý rằng tình hình ở Trung Đông vẫn là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, xét đến các điều kiện bên ngoài.

"Hậu quả do sự gia tăng chi phí toàn cầu có thể còn nghiêm trọng hơn những lợi ích thu được từ sự tăng trưởng xuất khẩu và sự tăng giá của đồng rúp", bà nói thêm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/4 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang leo thang cả về phạm vi địa lý lẫn tác động kinh tế.

“Chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đang leo thang và tiếp tục leo thang”, ông Peskov nói.

“Phạm vi địa lý của cuộc xung đột này đã mở rộng, và giờ đây tất cả chúng ta đều nhận thức được những hệ quả mà chúng ta đang phải gánh chịu, bao gồm cả những hệ quả rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Peskov cảnh báo.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/4, ông Vassily Nebenzia, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và yêu cầu Mỹ và Israel “đừng đùa với lửa”.

Ông cảnh báo “thiệt hại không thể khắc phục đang xảy ra không chỉ đối với sự ổn định khu vực, mà còn đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

Đại sứ Nebenzia tuyên bố Nga “sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.

Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.